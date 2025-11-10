Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
O Τραμπ αποδοκιμάστηκε σε αγώνα του NFL στην Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο
Αν και ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που εμφανίστηκε σε γήπεδο του NFL μετά από 50 χρόνια, δεν έτυχε της υποδοχής που θα περίμενε
Ανάμεικτα συναισθήματα - με τις αποδοκιμασίες να είναι πιο ηχηρές - προκάλεσε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα των Detroit Lions εναντίον των Washington Commanders για το NFL.
Αν και ο Τραμπ (Donald Trump) είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχεδόν 50 χρόνια που παρακολούθησε αγώνα της κανονικής σεζόν του NFL, αυτό δεν φαίνεται να προκάλεσε θετική εντύπωση στους θεατές με μεγάλος μέρος του να τον αποδοκιμάζει όταν εμφανίστηκε στις οθόνες προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Όπως σημειώνει ο Guardian, η περιοχή της Ουάσιγκτον έχει ισχυρή υποστήριξη από τους Δημοκρατικούς, ενώ οι περικοπές του Τραμπ στην κυβέρνηση έχουν επηρεάσει πολλούς εργαζόμενους στην περιοχή του σταδίου των Commanders.
Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν ενώ ο Τραμπ διάβαζε έναν όρκο που έπρεπε να απαγγείλουν στρατιωτικοί στο πλαίσιο τελετής κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο γήπεδο μετά την έναρξη του αγώνα και αφού έκανε ένα fly over πάνω από τον αγωνιστικό χώρο με το Air Force One.
«Άργησα λίγο. Θα έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Η χώρα τα πάει καλά. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να το ανοίξουν», είπε, μάλιστα, αναφερόμενος στην προσπάθεια άρσης του shutdown της κυβέρνησης.
President Trump booed at the Commanders game at Northwest Stadium. pic.twitter.com/Jze3tMJ5Xe— Richard Washington III (@RW3TV) November 9, 2025
Holy Sh*t. This is brutal. I’ve never seen him get booed this much.— Dean Withers (@itsdeaann) November 9, 2025
Americans are turning against Trump, and they’re letting him know. pic.twitter.com/oIo9WDpEBv
🚨 JUST IN: President Trump just had Air Force One do a FLYOVER at the Lions vs. Commanders NFL game— Nick Sortor (@nicksortor) November 9, 2025
Now THAT’S a once in a lifetime experience for this crowd 🤣🔥 pic.twitter.com/sZtrIaCS5d
