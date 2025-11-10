O Τραμπ αποδοκιμάστηκε σε αγώνα του NFL στην Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ NFL Αποδοκιμασίες

O Τραμπ αποδοκιμάστηκε σε αγώνα του NFL στην Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Αν και ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που εμφανίστηκε σε γήπεδο του NFL μετά από 50 χρόνια, δεν έτυχε της υποδοχής που θα περίμενε

O Τραμπ αποδοκιμάστηκε σε αγώνα του NFL στην Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ανάμεικτα συναισθήματα - με τις αποδοκιμασίες να είναι πιο ηχηρές - προκάλεσε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα των Detroit Lions εναντίον των Washington Commanders για το NFL.

Αν και ο Τραμπ (Donald Trump) είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχεδόν 50 χρόνια που παρακολούθησε αγώνα της κανονικής σεζόν του NFL, αυτό δεν φαίνεται να προκάλεσε θετική εντύπωση στους θεατές με μεγάλος μέρος του να τον αποδοκιμάζει όταν εμφανίστηκε στις οθόνες προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.



Όπως σημειώνει ο Guardian, η περιοχή της Ουάσιγκτον έχει ισχυρή υποστήριξη από τους Δημοκρατικούς, ενώ οι περικοπές του Τραμπ στην κυβέρνηση έχουν επηρεάσει πολλούς εργαζόμενους στην περιοχή του σταδίου των Commanders.

Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν ενώ ο Τραμπ διάβαζε έναν όρκο που έπρεπε να απαγγείλουν στρατιωτικοί στο πλαίσιο τελετής κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα.



Κλείσιμο
Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στο γήπεδο μετά την έναρξη του αγώνα και αφού έκανε ένα fly over πάνω από τον αγωνιστικό χώρο με το Air Force One.



«Άργησα λίγο. Θα έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Η χώρα τα πάει καλά. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να το ανοίξουν», είπε, μάλιστα, αναφερόμενος στην προσπάθεια άρσης του shutdown της κυβέρνησης.


Ειδήσεις σήμερα:

Τι φέρνει το δόγμα Τραμπ «drill, baby, drill»: Ελληνική AOZ, αμερικανικοί κολοσσοί και mega deals €30 δισ. Ουάσινγκτον-Αθήνας

Χειροκροτήματα και συγκίνηση για τον δρομέα που τερμάτισε τελευταίος στον Μαραθώνιο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης