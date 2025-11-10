Τι φέρνει το δόγμα Τραμπ «drill, baby, drill»: Ελληνική AOZ, αμερικανικοί κολοσσοί και mega deals €30 δισ. Ουάσινγκτον-Αθήνας

Αναβαθμισμένος ο ρόλος της χώρας μας που μετατρέπεται σε παίκτη-κλειδί στον νέο ενεργειακό χάρτη και την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης - Τεράστιες οι επενδυτικές ευκαιρίες και θωράκιση έναντι της τουρκικής απειλής - Ζωτικής σημασίας και η αναβίωση του σχήματος 3+1 στην Ανατολική Μεσόγειο

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη