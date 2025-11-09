Ρωσία: Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν διακοπή ρεύματος ύστερα από ουκρανικά πλήγματα

Η Μόσχα χαρακτηρίζει τις επιθέσεις αυτές τρομοκρατικές, ενώ το Κίεβο δηλώνει ότι αυτές γίνονται σε νόμιμη αυτοάμυνα στον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.Χθες, Σάββατο, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, παροχής φυσικού αερίου και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας.Η επίθεση αυτή προκάλεσε διακοπές ρεύματος και σημαντικές ζημιές σε ουκρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.Στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 69 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην Ουκρανία, τα 34 από τα οποία καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.