Πόλεμος στην Ουκρανία: Η τύχη του Ντονέτσκ κρίνεται στο Ποκρόφσκ με τους Ρώσους να σφίγγουν τον κλοιό
Η Μόσχα ψάχνει μέσα στον χειμώνα ένα σημαντικό επίτευγμα στην Ουκρανία μετά την κατάληψη του Μπαχμούτ το 2023 - Η πιθανή κατάληψη του Ποκρόφσκ θα ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη κυριαρχία και στο Ντονέτσκ
Μετά από περισσότερο από έναν χρόνο μαχών, το Ποκρόφσκ - σιδηροδρομικός και μοιραία ανεφοδιαστικός κόμβος στην περιφέρεια του Ντονέτσκ - έχει ισοπεδωθεί. Ο πληθυσμός των 60.000 κατοίκων πριν από την έναρξη του πολέμου το 2022 έχει μειωθεί σε λιγότερους από 1.300. Οι Ουκρανοί στρατιώτες που υπερασπίζονται την πόλη μιλούν για διαρκείς μάχες και σημειώνουν πως πρόκειται για το πιο αιματηρό πεδίο εμπόλεμης δράσης μέσα στα τέσσερα χρόνια των μαχών.
@protothema.gr
Το Πογκρόφσκ που κρίνει την τυχη της Ανατολικής Ουκρανίας. 8 προς 1 η αναλογία Ρώσων προς Ουκρανούς στρατιώτες στην περιοχή. Κοντά σε μια σημαντική νίκη μετα απο 2 χρόνια η Ρωσία @John Haramidis #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχεδόν το ένα τρίτο των συγκρούσεων κατά μήκος του μετώπου - μήκους 1.200 χιλιομέτρων - διεξάγεται εκεί, ενώ το ήμισυ των ρωσικών επιθέσεων με βόμβες επικεντρώνεται στην συγκεκριμένη πόλη. Οι αριθμοί αυτοί αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δίνουν το στίγμα του τι σημαίνει για την Ρωσία ο έλεγχος του σημείου, αλλά και τον πιθανό μεγάλο κίνδυνο το Κίεβο να απολέσει στρατιωτικά ολόκληρη την Ανατολική Ουκρανία.
Παρά τους ισχυρισμούς του Κιέβου ότι ανακτά εδάφη, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν ελέγξει το νοτιοδυτικό άκρο της πόλης, σύμφωνα με τον χάρτη μάχης του DeepState, μιας ομάδας συνδεδεμένης με τον ουκρανικό στρατό. Ρώσοι στρατιώτες έχουν επίσης εξασφαλίσει δύο στενές λωρίδες στο κέντρο και τη δυτική πλευρά της Ποκρόφσκ, ενώ το υπόλοιπο της πόλης εμφανίζεται ως «γκρίζα ζώνη» υπό αμφισβητούμενο έλεγχο. «Ο εχθρός συνεχίζει να συγκεντρώνει δυνάμεις στην πόλη» ανέφερε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι το Ποκρόφσκ «κατακτάται σταδιακά».
Підарська ганчірка як з'явилася — так і зникла— DeepState UA (@Deepstate_UA) October 29, 2025
Ганчірка на стелі "Покровськ" була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена.
Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили Оборони України докладають великих… pic.twitter.com/rRBAdoJFzF
Το Ποκρόφσκ – αν πέσει - θα είναι η μεγαλύτερη ουκρανική πόλη που πέφτει μετά το Μπαχμούτ τον Μάιο του 2023. Θεωρείται το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο πριν οι Ρώσοι προσεγγίσουν τη Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ - τις δύο μεγάλες πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Η κατάληψη της πόλης θα ενίσχυε το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι «ο ρωσικός στρατός προελαύνει» και ότι ο πόλεμος θα επιδεινωθεί για την Ουκρανία αν δεν υποκύψει στις απαιτήσεις της Μόσχας. Ο Πούτιν έχει αγνοήσει τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, συνεχίζοντας την εισβολή.
Το Κίεβο μάχεται να κρατήσει το Ποκρόφσκ όχι μόνο για στρατηγικούς λόγους, αλλά και για να αντικρούσει το ρωσικό αφήγημα - ιδιαίτερα καθώς ζητά περαιτέρω στήριξη από τη δύστροπη κυβέρνηση Τραμπ. Ο Ζελένσκι, που επισκέφθηκε στρατεύματα κοντά στην πόλη, απένειμε τιμητικά μετάλλια. «Στο Ποκρόφσκ συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τον κατακτητή» είπε σε ομιλία του αλλά η πραγματικότητα μοιάζει αρκετά διαφορετική.
Imagens do deslocamento de Stormtroopers na direção de Pokrovsk pic.twitter.com/aTxpQkmfAa— Militar.Ru (@militar_ru) November 6, 2025
Ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε αργή, εξαντλητική φθορά. Στα ανοιχτά μέτωπα, τα drones καθιστούν θανατηφόρα κάθε κίνηση εντός ζώνης 25 χιλιομέτρων - της λεγόμενης και «ζώνης θανάτου». Τανκς και βαριά οχήματα σπανίζουν. Οι Ουκρανοί κρύβονται σε χαράδρες και κατεστραμμένα κτίρια, κοιμούνται κάτω από αλεξίσφαιρες κουβέρτες. Οι Ρώσοι κινούνται σε μικρές ομάδες δύο ή τριών ατόμων. Οι στρατιώτες πιστεύουν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και τρόπο - με τους Ρώσους να θυσιάζουν πλήθος ανδρών για ελάχιστο έδαφος. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, σχεδόν ένα εκατομμύριο Ρώσοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί - υπερδιπλάσιοι από τις ουκρανικές απώλειες.
Civillians are fleeing Pokrovsk towards the advancing Russians— Michael Cook (@Michael91387113) November 6, 2025
They fear a massacre by retreating Ukrainians, they wear white armbands as advised by Russian forces to all civillians approaching their lines.
The same armbands found on the dead in Bucha. Think about that.… pic.twitter.com/UVZKn3OeyN
Το Ποκρόφσκ, όμως, αποκαλύπτει το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ουκρανίας: έλλειψη στρατιωτών. Η γραμμή του μετώπου μοιάζει με μία διαρκή μακάβρια επανάληψη όπου το Κίεβο μετακινεί ταξιαρχίες για να καλύψει ρωσικές διεισδύσεις, και οι Ρώσοι εκμεταλλεύονται τα κενά.
Ο Ζελένσκι είπε πρόσφατα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις γύρω από το Ποκρόφσκ είναι αριθμητικά οκτώ προς έναν λιγότερες. Το Ποκρόφσκ απέχει λιγότερο από 80 χιλιόμετρα από το Κραματόρσκ, με τη Σλοβιάνσκ λίγο βορειότερα. Οι δύο αυτές «πόλεις φρούρια»των Ουκρανών βρίσκονται τώρα υπό νέα απειλή ξεκάθαρα εντός εμβέλειας των ρωσικών drones και των πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς.
Καθώς ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε άκρως αιματηρή φθορά, η Ρωσία στέλνει μικρές ομάδες πεζών - ακόμη και ενός ή δύο ανδρών - να διεισδύουν μέσα από δάση και χορτάρια. Ο χειμώνας, όμως, θα δυσκολέψει αυτές τις κινήσεις: τα γυμνά δέντρα δεν προσφέρουν κάλυψη και το ψύχος είναι ανυπόφορο. Αν ωστόσο συγκεντρωθούν αρκετοί σε μια πόλη, επιτίθενται. Τον Αύγουστο, ρωσικές ομάδες διείσδυσαν αιφνιδιαστικά κοντά στην Ντομπροπίλια, βόρεια του Ποκρόφσκ, επιχειρώντας να την περικυκλώσουν και να κόψουν το Κραματόρσκ και τη Σλοβιάνσκ - τη στιγμή που ο Τραμπ προσπαθούσε να μεσολαβήσει για ειρήνη. Ο χειμώνας που έρχεται, ο τέταρτος από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα είναι ξανά δύσκολος, αλλά μοιάζει και ένας από τους κρισιμότερους για τις εξελίξεις της επόμενης άνοιξης.
