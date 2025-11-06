Πόλεμος στην Ουκρανία: Η τύχη του Ντονέτσκ κρίνεται στο Ποκρόφσκ με τους Ρώσους να σφίγγουν τον κλοιό

@protothema.gr Το Πογκρόφσκ που κρίνει την τυχη της Ανατολικής Ουκρανίας. 8 προς 1 η αναλογία Ρώσων προς Ουκρανούς στρατιώτες στην περιοχή. Κοντά σε μια σημαντική νίκη μετα απο 2 χρόνια η Ρωσία @John Haramidis #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

συγκεντρώνει τα πυρά και τις δυνάμεις της στην μικρή, ισοπεδωμένη εδώ και μήνες, πόλη τουτης ανατολικής, επιχειρώντας να καταλάβει αυτό που μοιάζει να εξελίσσεται σε «πύλη» προς την πιο σφοδρά διεκδικούμενη ζώνη του πολέμου στην κοιλάδα τουΜετά από περισσότερο από έναν χρόνο μαχών, το- σιδηροδρομικός και μοιραία ανεφοδιαστικός κόμβος στην περιφέρεια του- έχει ισοπεδωθεί. Ο πληθυσμός τωνπριν από την έναρξη του πολέμου το 2022 έχει μειωθεί σε λιγότερους απόΟι Ουκρανοί στρατιώτες που υπερασπίζονται την πόλη μιλούν για διαρκείς μάχες και σημειώνουν πως πρόκειται για το πιο αιματηρό πεδίο εμπόλεμης δράσης μέσα στα τέσσερα χρόνια των μαχών.Σύμφωνα με τον, σχεδόν το ένα τρίτο των συγκρούσεων κατά μήκος του μετώπου - μήκους- διεξάγεται εκεί, ενώ το ήμισυ των ρωσικών επιθέσεων με βόμβες επικεντρώνεται στην συγκεκριμένη πόλη. Οι αριθμοί αυτοί αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δίνουν το στίγμα του τι σημαίνει για την Ρωσία ο έλεγχος του σημείου, αλλά και τον πιθανό μεγάλο κίνδυνο το Κίεβο να απολέσει στρατιωτικά ολόκληρη τηνΠαρά τους ισχυρισμούς του Κιέβου ότι ανακτά εδάφη, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν ελέγξει το νοτιοδυτικό άκρο της πόλης, σύμφωνα με τον χάρτη μάχης του, μιας ομάδας συνδεδεμένης με τον ουκρανικό στρατό. Ρώσοι στρατιώτες έχουν επίσης εξασφαλίσει δύο στενές λωρίδες στο κέντρο και τη δυτική πλευρά της, ενώ το υπόλοιπο της πόλης εμφανίζεται ως «γκρίζα ζώνη» υπό αμφισβητούμενο έλεγχο. «Ο εχθρός συνεχίζει να συγκεντρώνει δυνάμεις στην πόλη» ανέφερε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι το Ποκρόφσκ «κατακτάται σταδιακά».Το– αν πέσει - θα είναι η μεγαλύτερη ουκρανική πόλη που πέφτει μετά τοτον Μάιο του 2023. Θεωρείται το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο πριν οι Ρώσοι προσεγγίσουν τηκαι το- τις δύο μεγάλες πόλεις τουπου παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Η κατάληψη της πόλης θα ενίσχυε το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι «ο ρωσικός στρατός προελαύνει» και ότι ο πόλεμος θα επιδεινωθεί για την Ουκρανία αν δεν υποκύψει στις απαιτήσεις της Μόσχας. Ο Πούτιν έχει αγνοήσει τις εκκλήσεις τουγια κατάπαυση του πυρός, συνεχίζοντας την εισβολή.Τομάχεται να κρατήσει τοόχι μόνο για στρατηγικούς λόγους, αλλά και για να αντικρούσει το ρωσικό αφήγημα - ιδιαίτερα καθώς ζητά περαιτέρω στήριξη από τη δύστροπη κυβέρνηση Τραμπ. Ο Ζελένσκι, που επισκέφθηκε στρατεύματα κοντά στην πόλη, απένειμε τιμητικά μετάλλια. «Στο Ποκρόφσκ συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τον κατακτητή» είπε σε ομιλία του αλλά η πραγματικότητα μοιάζει αρκετά διαφορετική.