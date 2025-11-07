Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Η Ουκρανία συνεχίζει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ για τους Τόμαχοκ και ζήτησε από τη Σουηδία να εκπαιδεύσει πιλότους
Η Ουκρανία συνεχίζει τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ για τους Τόμαχοκ και ζήτησε από τη Σουηδία να εκπαιδεύσει πιλότους
Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τέτοιους πυραύλους
Η κυβέρνηση της Ουκρανίας συνεχίζει να διεξάγει «θετικές» συνομιλίες με αυτήν των ΗΠΑ για την πιθανότητα να αγοράσει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ καθώς και άλλα οπλικά συστήματα μακρού βεληνεκούς, δήλωσε η Όλχα Στεφανίσινα, πρεσβεύτρια του Κιέβου στην Ουάσιγκτον, στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.
Μόλις την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προμηθεύσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τέτοιους πυραύλους.
Παράλληλα η Ουκρανία ζήτησε από τη Σουηδία να αρχίσει εκπαίδευση ουκρανών πιλότων στα σουηδικά μαχητικά Gripen το συντομότερο (υπουργός Άμυνας Σμίχαλ)
Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ζήτησε από αυτήν της Σουηδίας να αρχίσει εκπαίδευση ουκρανών χειριστών και τεχνικών στα μαχητικά αεροσκάφη JAS 39 Gripen το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμίχαλ.
Ο Σμίχαλ τόνισε σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον σουηδό ομόλογό του Πολ Γιόνσον ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να στείλει προσωπικό σε σουηδικές βάσεις για να εκπαιδευτεί στα μαχητικά του τύπου αμέσως.
