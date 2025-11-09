YouTuber, πρώην μοντέλο και αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών ο ρασοφόρος που συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους -2.238- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -9.092,6- γραμμαρίων,

-14- συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος,

-9- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας (jammer),

το χρηματικό ποσό των -4.380- ευρώ και-24.500- Λεκ Αλβανίας,

-4- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

- 40χρονος, 46χρονος και 52χρονος, ως άμεσοι συνεργοί με την 52χρονη, ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά, την αποθήκευση αλλά και την διακίνηση των ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες τις οποίες ενίοτε αποθήκευαν εντός Ιερού Ναού στην Αττική, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ιερείς. Επίσης, αναλάμβαναν την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας υπό την καθοδήγηση της 52χρονης και του 42χρονου.- 50χρονος, ως αρχηγικό μέλος για τον δεύτερο βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για την πλήρη καθοδήγηση των μελών της δεύτερης υποομάδας, ενώ ήταν ακόμα υπεύθυνος για την χορήγηση οικονομικών πόρων για τις ανάγκες της οργάνωσης, αρμόδιος για την ανεύρεση κατάλληλων σημείων εγκατάστασης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και υπεύθυνος για την προμήθεια όλων των μελών της οργάνωσης εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης με τα απαραίτητα εφόδια μέσω του 42χρονου. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση και την αποθήκευση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε κατάλληλο χώρο απόκρυψης μέχρι τη διακίνησή τους.- Ο 42χρονος (συνδετικός κρίκος), ως άμεσος συνεργός με τον 50χρονο, ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια και μεταφορά όλων των απαραίτητων εφοδίων στα μέλη του δεύτερου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και για τη μεταφορά των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης που είχαν συλλεχθεί από φυτεία σε περιοχή τη Φθιώτιδας.- 43χρονη, ως άμεση συνεργός με τον 50χρονο, ήταν υπεύθυνη για την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.Στην επιχείρηση στην Αττική οι αστυνομικοί βρήκαν στα διαμερίσματα στα οποία εντοπίστηκαν η 43χρονη, ο 42χρονος και η 52χρονη, νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη 9 κιλών και κοκαΐνης 50 γραμμαρίων.Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον -105.000- ευρώ.Σημειώνεται ότι οι 7 από τους 8 κατηγορουμένους έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.