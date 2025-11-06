Περικοπές σε πτήσεις στις ΗΠΑ λόγω του shutdown: Με 4% αρχίζει η United Airlines, μειωμένη κίνηση σε 40 μεγάλα αεροδρόμια από την Παρασκευή
Η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ζητά τις περικοπές λόγω της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Θα αυξηθούν σταδιακά στο 10% του προγράμματος πτήσεων σε 40 αεροδρόμια
Μπροστά σε σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις θα βρεθούν από αύριο Παρασκευή οι ταξιδιώτες στις ΗΠΑ καθώς λόγω του κυβερνητικού shutdown γίνεται όλο και πιο δύσκολη η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
Εταιρείες θα προχωρήσουν σε περικοπές πτήσεων από το πρόγραμμα, άρα χιλιάδες ταξιδιώτες μπορεί να δουν την πτήση τους να ακυρώνεται.
Σήμερα Πέμπτη η United Airlines ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να περικόψει το 4% των πτήσεών της από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, απαντώντας με το τρόπο αυτό στο αίτημα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ, για λόγους ασφαλείας.
Αρχικά η FAA ανέφερε ότι θα περιέκοπτε το 10% των πτήσεων, αρχής γενομένης από αύριο, λόγω της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Στη συνέχεια όμως είπε στις εταιρείες ότι μπορούν να ξεκινήσουν με μειώσεις 4% και να τις αυξήσουν στο 10% την επόμενη εβδομάδα.
Η United εκτελεί περίπου 4.500 πτήσεις ημερησίως, κάτι που σημαίνει ότι θα ακυρώνονται σε καθημερινή βάση λιγότερες από 200 πτήσεις.
Ήδη από την Τετάρτη ο υπουργός Μεταφορών προειδοποιούσε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία για το shutdown και τις πτήσεις, οι περικοπές θα αρχίσουν από αυτή την Παρασκευή. Η προειδοποίησή του ήταν ξεκάθαρη: μπορεί να δούμε σκηνές χάους στα αεροδρόμια λόγω των περικοπών.
Στον κατάλογο της FAA περιλαμβάνονται 40 αεροδρόμια. Σε αυτά είναι τα 30 βασικά αεροδρόμια της χώρας, μεταξύ τους τα τρία μεγάλα της Νέας Υόρκης (JFK, LaGuardia, Newark) αλλά και η Ουάσιγκτον, το Σικάγο, η Ατλάντα, το Ντάλας, το Φοίνιξ και η Σιάτλ.
Το CNN αναφέρει ότι οι ελεγκτές εξακολουθούν να μένουν απλήρωτοι (όπως και πολλοί άλλοι κυβερνητικοί υπάλληλοι) και είτε κάνουν δεύτερες δουλειές, είτε δηλώνουν ασθενείς. Εν τω μεταξύ, άλλοι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια, όπως οι υπάλληλοι της TSA που κάνουν ελέγχους ασφαλείας συνεχίζουν να εργάζονται αν και δεν πληρώνονται γιατί θεωρούνται κρίσιμο προσωπικό.
