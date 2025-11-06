ΗΠΑ: Παύει η ποινική δίωξη σε βάρος της Boeing για τη συντριβή των 737 Max, κατόπιν εξωδικαστικής συμφωνίας

Δεκάδες αγωγές είχαν κατατεθεί για την υπόθεση που αφορούσε τα αεροπορικά δυστυχήματα του Οκτωβρίου του 2018 και του Μαρτίου του 2019, το 90% των οποίων επιλύθηκε εξωδικαστικά, με την καταβολή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων