Επίθεση σε τρένο στην Αγγλία: Ήρωας εργαζόμενος έσωσε επιβάτες από τη μανία του δράστη που μαχαίρωσε 11 ανθρώπους - Κόσμος έτρεχε για να σωθεί, δείτε βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση με μαχαίρι Τρένο Αντιτρομοκρατική

Ο 32χρονος Βρετανός που τραυμάτισε 11 άτομα δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία, δήλωσε η υπουργός μεταφορών

Βρετανοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του 32χρονου Άντονι Γουίλιαμς, ο οποίος το Σάββατο επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου με προορισμό το Λονδίνο τραυματίζοντας πολλούς από αυτούς, ανάμεσά τους δύο σοβαρά. Εις βάρος του Γουίλιαμς απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε σχέση με ένα άλλο περιστατικό στο ανατολικό Λονδίνο. Σήμερα πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Πίτερμπρο.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η  υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε ότι ο  32χρονος Βρετανός δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία ούτε στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου -για την οποία η αστυνομία είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική- προκάλεσε τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα μέλος του πληρώματος του τρένου, το οποίο παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, δήλωσε η Αλεξάντερ.

Πέντε από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ. Η Αλεξάντερ είπε σήμερα στο ραδιοσταθμό Times Radio ότι ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα φόνου, δεν είχε επισημανθεί από τις αντιτρομοκρατικές αρχές πριν από την επίθεση.




«Μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν γνωστός στην αντιτρομοκρατική αστυνομία, δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας», δήλωσε η Αλεξάντερ, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάσει αν ο άνδρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου μέσα σε οκτώ λεπτά από την πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα μαχαίρι βρέθηκε επιτόπου και ντετέκτιβ ερευνούν τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ότι ένα μέλος του πληρώματος του τρένου επενέβη για να σταματήσει τον δράστη.

«Μπήκε κυριολεκτικά στη μέση βάζοντας σε κίνδυνο τον εαυτό του», δήλωσε η Αλεξάντερ. «Άνθρωποι είναι σήμερα ζωντανοί χάρη στις ενέργειές του». Σύμφωνα με την ίδια, ο εργαζόμενος ήρωας συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Ο ύποπτος συνελήφθη αφού το τρένο σταμάτησε εκτάκτως στο Χάντινγκντον, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου. Οι αρχές είπαν ότι δεν αναζητούν κάποιον άλλο σε σχέση με το επεισόδιο.

