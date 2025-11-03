Επίθεση σε τρένο στην Αγγλία: Ήρωας εργαζόμενος έσωσε επιβάτες από τη μανία του δράστη που μαχαίρωσε 11 ανθρώπους - Κόσμος έτρεχε για να σωθεί, δείτε βίντεο

υπουργός Μεταφορών

Η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου -για την οποία η αστυνομία είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική- προκάλεσε τον

, μεταξύ των οποίων ένα μέλος του πληρώματος του τρένου, το οποίο παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, δήλωσε η Αλεξάντερ.



Πέντε από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ. Η Αλεξάντερ είπε σήμερα στο ραδιοσταθμό Times Radio ότι ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα φόνου, δεν είχε επισημανθεί από τις αντιτρομοκρατικές αρχές πριν από την επίθεση.

Κλείσιμο