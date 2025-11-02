Βίντεο: «Σκοτώστε με» φώναζε στους αστυνομικούς ο ύποπτος της επίθεσης στο τρένο στη Βρετανία – Τον ακινητοποίησαν με taser









Στο βίντεο, που τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο από αυτόπτη μάρτυρα κοντά στην είσοδο του σταθμού του Χάντινγκτον, δείχνει πέντε αστυνομικούς να ρίχνουν τον άνδρα στο έδαφος, την ώρα που ακούγεται να φωνάζει «Σκοτώστε με, σκοτώστε με».







Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν το Σάββατο (1/11) στο τρένο, που ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου, με τους δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.



Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο δεν αντιμετωπίζεται ως μία τρομοκρατική επίθεση , ενώ έχουν συλληφθεί δύο Βρετανοί ως ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ.