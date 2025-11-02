Βίντεο: «Σκοτώστε με» φώναζε στους αστυνομικούς ο ύποπτος της επίθεσης στο τρένο στη Βρετανία – Τον ακινητοποίησαν με taser
Στο αιματηρό επεισόδιο τραυματίστηκαν δέκα επιβάτες - Μόνο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν θεωρείται ύποπτος
Στο βίντεο, που τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο από αυτόπτη μάρτυρα κοντά στην είσοδο του σταθμού του Χάντινγκτον, δείχνει πέντε αστυνομικούς να ρίχνουν τον άνδρα στο έδαφος, την ώρα που ακούγεται να φωνάζει «Σκοτώστε με, σκοτώστε με».
Οι αστυνομικοί φαίνεται να χρησιμοποιούν όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) για να τον ακινητοποιήσουν και να φωνάζουν στον ύποπτο «δώσε μου τα χέρια σου», καθώς προσπαθούν να του βάλουν χειροπέδες.
Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν το Σάββατο (1/11) στο τρένο, που ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου, με τους δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις δυο αντρών, έναν 32χρονο έγχρωμο Βρετανό και έναν 35χρονο Βρετανό με καταγωγή από την Καραϊβική, όμως μόνο ο ένας από τους δύο άνδρες θεωρείται πλέον ύποπτος από τις αρχές.
Armed officers were seen running along the platform at Huntingdon station towards the train carriages after multiple people were stabbed on board.— Sky News (@SkyNews) November 1, 2025
Two men have been arrested and a number of people have been taken to hospital.
Follow our live blog ➡️ https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/ZxGpu9zM3H
Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).
MASS STABBING UK 🇬🇧— Culture War Intel (@CultureWar2020) November 1, 2025
Multiple people stabbed on train in Huntingdon, two men arrested pic.twitter.com/Qdu3nppdXp
🚨 WATCH: British Transport Police give an update on yesterday’s train stabbing— Politics UK (@PolitlcsUK) November 2, 2025
- Nothing to suggest it was a terrorist incident at this stage
- Two British-born nationals remain in custody for attempted murder, a 32 year old black man, and a 35 year old man of Caribbean… pic.twitter.com/y9HzD1S9wd
The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025
My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.
Anyone in the area should follow the advice of the police.
