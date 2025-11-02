Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν θεωρείται τρομοκρατική επίθεση - Σε κρίσιμη κατάσταση δύο άτομα
Βρετανία Επίθεση με μαχαίρι τρένο Αστυνομία Τραυματίες

Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν θεωρείται τρομοκρατική επίθεση - Σε κρίσιμη κατάσταση δύο άτομα

Συνελήφθησαν ένας 32χρονος έγχρωμος Βρετανός και ένας 35χρονος Βρετανός με καταγωγή από την Καραϊβική ως ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν θεωρείται τρομοκρατική επίθεση - Σε κρίσιμη κατάσταση δύο άτομα
Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι η χθεσινή επίθεση που έγινε με μαχαίρι σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο δεν αντιμετωπίζεται ως μία τρομοκρατική επίθεση, ενώ έχουν συλληφθεί δύο Βρετανοί ως ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο αξιωματικός Τζον Λόβλες δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ δύο τραυματίες παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο Λόβλες.

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν είναι ένας 32χρονος έγχρωμος Βρετανός και ένας 35χρονος Βρετανός με καταγωγή από την Καραϊβική.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:39 (τοπική ώρα, 21:39 στην Ελλάδα) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στο «Χ».

Ο Βασιλιάς Κάρολος ο Γ' και η Βασίλισσα Καμίλα δήλωσαν πως είναι «πραγματικά συγκλονισμένοι και σοκαρισμένοι» από τη «φρικτή επίθεση με μαχαίρι»

Αναλυτικά το μήνυμα τους:

«Η σύζυγός μου κι εγώ ήμασταν πραγματικά συγκλονισμένοι και σοκαρισμένοι όταν πληροφορηθήκαμε τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ χθες το βράδυ.

Οι πιο βαθιές μας σκέψεις και η συμπόνια μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν, καθώς και με τους οικείους τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους σε αυτό το τρομακτικό περιστατικό».

