Επίθεση με μαχαίρι στη Βρετανία: Δέκα τραυματίες σε τρένο, δύο συλλήψεις

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα μέσα σε τρένο στην περιοχή του Κέιμπριτζ, στην ανατολική Αγγλία, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, προσθέτοντας ότι δύο άτομα συνελήφθησαν.





"Αυτή τη στιγμή ανταποκρινόμαστε σε ένα περιστατικό μέσα σε τρένο με κατεύθυνση το Χάντινγκτον, όπου αρκετοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι, δήλωσε η βρετανική αστυνομία μεταφορών στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι "δύο άτομα συνελήφθησαν".



Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές δέκα άτομα νοσηλεύονται -εκ των οποίων εννέα πιστεύεται ότι έχουν τραυματιστεί σοβαρά - μετά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντόνκαστερ-Κινγκς Κρος. Η αστυνομία χαρακτήρισε την κατάσταση ως «σοβαρό περιστατικό» και αναφέρει ότι η αντιτρομοκρατική συμμετέχει στην έρευνα.



Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανέφερε ότι κλήθηκε να ανταποκριθεί σε περιστατικό σε τρένο με προορισμό το Χάντινγκτον, όπου αρκετοί επιβάτες μαχαιρώθηκαν, σύμφωνα με το Sky News.

Ο σταθμός του Χάντινγκτον είναι κλειστός και οι σιδηροδρομικές γραμμές γύρω από την περιοχή έχουν αποκλειστεί, με τον London North Eastern Railway να προειδοποιεί για σοβαρή συμφόρηση μέχρι το τέλος της ημέρας. Η Thameslink επιβεβαίωσε ότι δε θα υπάρξουν τρένα προς ή από τον σταθμό Χάντινγκτον μέχρι νεωτέρας.

Ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τις 7:30 μ.μ., όταν η αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ έλαβε αναφορά για μαχαιρώματα σε τρένο. Το τρένο σταμάτησε στο Χάντινγκτον, όπου δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η οδός A1307 είναι κλειστή κοντά στο κέντρο της πόλης.



