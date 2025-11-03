Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Νιγηρία
Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Νιγηρία
«Σκοτώνουν χριστιανούς και τους σκοτώνουν κατά πολύ μεγάλους αριθμούς. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε χθες Κυριακή ούτε χερσαίες επιχειρήσεις, ούτε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Νιγηρία, την επομένη της απειλής του να διατάξει τον στρατό των ΗΠΑ να δράσει στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής αν δεν σταματήσει αυτός που ο αμερικανός πρόεδρος εκλαμβάνει ως διωγμό των χριστιανών.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου επί του προεδρικού αεροσκάφους αν εξετάζει χερσαίες επιχειρήσεις ή αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε πως «θα μπορούσαν να είναι πολλά πράγματα. Εξετάζω πολλά πράγματα».
«Σκοτώνουν αριθμό ρεκόρ χριστιανών στη Νιγηρία (...) Σκοτώνουν χριστιανούς και τους σκοτώνουν κατά πολύ μεγάλους αριθμούς. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό», επέμεινε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι διέταξε το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμαστεί για πιθανή στρατιωτική δράση στη Νιγηρία, καθώς συνεχίζει να κατηγορεί τη χώρα ότι δεν κάνει αρκετά για να σταματήσει τη βία κατά των Χριστιανών - μια κατηγορία που η Νιγηρία έχει επανειλημμένα αρνηθεί.
Η Νιγηρία απάντησε στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα καλωσορίσει την βοήθεια στην αντιμετώπιση των ισλαμιστών ανταρτών, αλλά επιμένει ότι η Αμερική πρέπει να σεβαστεί την κυριαρχία της.
Αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η πλειονότητα των θυμάτων των ένοπλων ομάδων είναι μουσουλμάνοι στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους, όπου λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες επιθέσεις.
Η κίνηση του Τραμπ έρχεται μετά τις προσπάθειες του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Τεντ Κρουζ να πείσει τους συναδέλφους του ευαγγελικούς χριστιανούς να ασκήσουν πιέσεις στο Κογκρέσο σχετικά με τους ισχυρισμούς για «μαζικές δολοφονίες χριστιανών» στη Νιγηρία.
President Trump says US troops "could be" on the ground in Nigeria:— The American Conservative (@amconmag) November 3, 2025
"They're killing record numbers of Christians in Nigeria, and they have other countries very bad also. You know that. That part of the world."pic.twitter.com/dJgpP5HvPf
