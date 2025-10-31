Μόνο με την πολεμική κλιμάκωση θα φύγει ο Μαδούρο, λέει η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Μόνο με την πολεμική κλιμάκωση θα φύγει ο Μαδούρο, λέει η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Πηγές από την αμερικανική διοίκηση προειδοποιούν ότι τελειώνει ο χρόνος του προέδρου της Βενεζουέλας στην εξουσία
Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και προσφάτως βραβευθείσα με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο θεωρεί ότι η στρατιωτική κλιμάκωση είναι ο «μόνος τρόπος» για να απομακρυνθεί από την εξουσία ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.
«Η αύξηση της πίεσης και η κλιμάκωση που έχει σημειωθεί είναι ο μόνος τρόπος για να αναγκαστεί ο Μαδούρο να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα να φύγει» και «για να διευκολυνθεί μια ειρηνική και ομαλή μετάβαση», δήλωσε η Ματσάδο στο Bloomberg.
Η ίδια πρόσθεσε ότι έχει ένα σχέδιο για τις πρώτες 100 ώρες μετά την τελική πτώση του καθεστώτος Μαδούρο και ότι συνεχίζει να οργανώνει το κίνημά της, ακόμη και αν πολλά μέλη του βρίσκονται στη φυλακή ή στην εξορία.
Τα σχόλια, όπως αναφέρουν οι LA Times, έρχονται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει λάβει την απόφαση να επιτεθεί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Βενεζουέλας. Οι επιθέσεις έχουν ως στόχο να «αποκεφαλίσουν την ιεραρχία» του καρτέλ ντε λος Σόλες, το οποίο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, διευθύνεται από υψηλόβαθμα μέλη του καθεστώτος Μαδούρο.
Πιστεύεται, μάλιστα, ότι οι εξαγωγές του καρτέλ ανέρχονται σε 500 τόνους κοκαΐνης ετησίως.
Αν και αρνήθηκαν να αναφέρουν αν είναι στόχος, πηγές από την αμερικανική διοίκηση προειδοποιούν ότι τελειώνει ο χρόνος του Μαδούρο στην εξουσία.
«Σύντομα θα ανακαλύψει ότι δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα, ακόμα και αν το αποφασίσει», ανέφερε μία από τις πηγές. «Το χειρότερο για τον ίδιο είναι ότι πλέον υπάρχουν πολλοί στρατηγοί που είναι πρόθυμοι να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν, γνωρίζοντας καλά ότι άλλο είναι να μιλάς για θάνατο και άλλο να τον βλέπεις να πλησιάζει».
