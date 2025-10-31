Φοροδιαφυγή κατ' εξακολούθηση για τον τηλεοπτικό σεφ που συνελήφθη - Είχε κρύψει εισοδήματα ύψους 1.341.000 ευρώ
Ο σεφ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης - Δεν είχε αποδώσει στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους 350.000 ευρώ
Οι αρχές συνέλαβαν τηλεοπτικό σεφ, με πολυετή τηλεοπτική καριέρα και διεθνείς διακρίσεις, λόγω οφειλών προς το Δημόσιο. Ο 58χρονος κατηγορείται πως μέσα σε περίπου τρία χρόνια απέκρυψε εισοδήματα 1.341.000 ευρώ ενώ δεν απέδωσε και φόρους 375.000 ευρώ.
Το πρωί της Παρασκευής (31/10), ο σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο φυλάκισης, εφόσον δεν ρυθμίσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεφ που είναι και ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο το εμπόριο τροφίμων, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 απέκρυψε από τα όργανα φορολογικής διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα, που ανέρχονται στο ποσό των 1.341.000 ευρώ ενώ κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε τον φόρο προστιθέμενης αξίας που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ.
Με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχτηκε η σύλληψη του σεφ καθώς εκρεμμούσαν σε βάρος του εντάλματα σύλληψης.
Ο σεφ κατηγορείται για: α)φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, κατ΄ εξακολούθηση και β) φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 50.000 ευρώ κατ΄ εξακολούθηση.
