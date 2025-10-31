Πώς έγινε η άγρια επίθεση του ροτβάιλερ στον 76χρονο στην Καλαμάτα – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν ο σκύλος αρπάξει τον ιδιοκτήτη του

Σύμφωνα με τον γιο που μίλησε στο protothema.gr, το ροτβάιλερ επιτέθηκε ξαφνικά στον πατέρα στην πίσω αυλή του μαγαζιού της οικογένειας. «Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο,», όπως είπε.Το περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα, σε εξωτερικό χώρο.Περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.Ένας από τους αστυνομικούς βλέποντας τον σκύλο να μην αφήνει τον 76χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ.