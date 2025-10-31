Πώς έγινε η άγρια επίθεση του ροτβάιλερ στον 76χρονο στην Καλαμάτα – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν ο σκύλος αρπάξει τον ιδιοκτήτη του
Πώς έγινε η άγρια επίθεση του ροτβάιλερ στον 76χρονο στην Καλαμάτα – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν ο σκύλος αρπάξει τον ιδιοκτήτη του
Οι συγγενείς του ιδιοκτήτη του ροτβάιλερ υποστηρίζουν ότι εκείνη τη στιγμή ο 76χρονος έβαζε σπρέι στον σκύλο
Τα κρίσιμα λεπτά πριν από την επίθεση του ροτβάιλερ στην Καλαμάτα που τραυμάτισε βαριά τον ιδιοκτήτη του δείχνει βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr.
Ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ, καθώς, σύμφωνα με τους συγγενείς του, προσπάθησε να το περιποιηθεί χρησιμοποιώντας κάποιο σπρέι. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι επιχείρησε επίσης να του δώσει ένα χάπι, το οποίο όμως του έπεσε στο έδαφος.
Στο νέο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει το σκυλί από περιφραγμένο χώρο και στη συνέχεια να επιχειρεί να του βάλει σπρέι και μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.
Δείτε το βίντεο:
Ο 76χρονος νοσηλεύεται τώρα διασωληνωμένος στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και θα διακομιστεί στο ΚΑΤ.
«Πραγματικά έχω σοκαριστεί από το συμβάν. Το σκυλί το είχαμε σχεδόν 10 χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε», δήλωσε ο γιος του 76χρονου.
Σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr διακρίνονται οι αστυνομικοί να φτάνουν για να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο αλλά και η διακομιδή του με το ΕΚΑΒ.
Ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ, καθώς, σύμφωνα με τους συγγενείς του, προσπάθησε να το περιποιηθεί χρησιμοποιώντας κάποιο σπρέι. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι επιχείρησε επίσης να του δώσει ένα χάπι, το οποίο όμως του έπεσε στο έδαφος.
Στο νέο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει το σκυλί από περιφραγμένο χώρο και στη συνέχεια να επιχειρεί να του βάλει σπρέι και μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.
Δείτε το βίντεο:
Ο 76χρονος νοσηλεύεται τώρα διασωληνωμένος στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και θα διακομιστεί στο ΚΑΤ.
«Πραγματικά έχω σοκαριστεί από το συμβάν. Το σκυλί το είχαμε σχεδόν 10 χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε», δήλωσε ο γιος του 76χρονου.
Σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr διακρίνονται οι αστυνομικοί να φτάνουν για να βοηθήσουν τον ηλικιωμένο αλλά και η διακομιδή του με το ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τον γιο που μίλησε στο protothema.gr, το ροτβάιλερ επιτέθηκε ξαφνικά στον πατέρα στην πίσω αυλή του μαγαζιού της οικογένειας. «Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο, έχει σοβαρά τραύματα στο αριστερό του χέρι αλλά πιστεύω ότι θα γίνει καλά», όπως είπε.
Το περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα, σε εξωτερικό χώρο.
Περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.
Ένας από τους αστυνομικούς βλέποντας τον σκύλο να μην αφήνει τον 76χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ.
Το περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα, σε εξωτερικό χώρο.
Περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν την επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.
Ένας από τους αστυνομικούς βλέποντας τον σκύλο να μην αφήνει τον 76χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε το ροτβάιλερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα