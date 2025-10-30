Ο Τραμπ ενέκρινε τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ Νότια Κορέα Πυρηνικό υποβρύχιο

Ο Τραμπ ενέκρινε τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου στη Νότια Κορέα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Σεούλ συμφώνησε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ ενέκρινε τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου στη Νότια Κορέα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι άναψε το πράσινο φως στη Νότια Κορέα προκειμένου να ναυπηγήσει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο.

Ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Γκιονγκτζού για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ανέφερε επίσης ότι η Σεούλ συμφώνησε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

«Η Νότια Κορέα θα κατασκευάσει το πυρηνοκίνητο υποβρύχιό της στα ναυπηγεία της Φιλαδέλφειας, ακριβώς εδώ στις παλιές καλές ΗΠΑ. Η ναυπηγική βιομηχανία στη χώρα μας σύντομα θα κάνει μια ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», έγραψε ο Τραμπ.




Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Νοτιοκορεάτης ομόλογός του Λι Τζε Μιουνγκ διευθέτησαν τις λεπτομέρειες μιας διμερούς εμπορικής συμφωνίας κατά τη χθεσινή συνάντησή τους.

Ο Λι είχε ζητήσει επίσης άδεια από τις ΗΠΑ προκειμένου η Νότια Κορέα να επανεπεξεργασθεί πυρηνικά καύσιμα για την τροφοδοσία υποβρυχίων, ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρακολουθούν βορειοκορεατικά και κινεζικά σκάφη για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Κλείσιμο
Βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών, η Νότια Κορέα δεν έχει δικαίωμα επανεπεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ.

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, αντί των παρωχημένων και πολύ λιγότερο ευέλικτων ντιζελοκίνητων υποβρυχίων που έχουν τώρα», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.



