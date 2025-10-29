Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει $350 δισ. στις ΗΠΑ για μείωση δασμών, «πράσινο» φως για την κατασκευή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Σεούλ θα προχωρήσει σε μαζικές αγορές αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου
Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Νότια Κορέα συμφώνησε να καταβάλει 350 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ ως αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών που της επιβάλλονται, ανακοινώνοντας παράλληλα νέες εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες.
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Σεούλ θα προχωρήσει σε μαζικές αγορές αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ επενδύσεις από πλούσιες νοτιοκορεατικές εταιρείες και επιχειρηματίες στις ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τα 600 δισ. δολάρια.
Ο Τραμπ σημείωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία των δύο χωρών «είναι ισχυρότερη από ποτέ» και πρόσθεσε ότι, βάσει αυτής της ενίσχυσης, έδωσε έγκριση στη Νότια Κορέα να κατασκευάσει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, «αντί για τα παλαιού τύπου και πολύ λιγότερο ευέλικτα υποβρύχια ντίζελ που διαθέτει σήμερα».
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ταξίδι του «εξαιρετικό» και αναφέρθηκε θετικά στον Νοτιοκορεάτη πρωθυπουργό, γράφοντας: «Ένα σπουδαίο ταξίδι, με έναν υπέροχο πρωθυπουργό».
