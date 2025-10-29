Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει $350 δισ. στις ΗΠΑ για μείωση δασμών, «πράσινο» φως για την κατασκευή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Νότια Κορέα Δασμοί Τραμπ Δασμοί

Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει $350 δισ. στις ΗΠΑ για μείωση δασμών, «πράσινο» φως για την κατασκευή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Σεούλ θα προχωρήσει σε μαζικές αγορές αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει $350 δισ. στις ΗΠΑ για μείωση δασμών, «πράσινο» φως για την κατασκευή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Νότια Κορέα συμφώνησε να καταβάλει 350 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ ως αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών που της επιβάλλονται, ανακοινώνοντας παράλληλα νέες εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Σεούλ θα προχωρήσει σε μαζικές αγορές αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ επενδύσεις από πλούσιες νοτιοκορεατικές εταιρείες και επιχειρηματίες στις ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τα 600 δισ. δολάρια.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία των δύο χωρών «είναι ισχυρότερη από ποτέ» και πρόσθεσε ότι, βάσει αυτής της ενίσχυσης, έδωσε έγκριση στη Νότια Κορέα να κατασκευάσει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, «αντί για τα παλαιού τύπου και πολύ λιγότερο ευέλικτα υποβρύχια ντίζελ που διαθέτει σήμερα».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ταξίδι του «εξαιρετικό» και αναφέρθηκε θετικά στον Νοτιοκορεάτη πρωθυπουργό, γράφοντας: «Ένα σπουδαίο ταξίδι, με έναν υπέροχο πρωθυπουργό».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων - Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας

Αργολίδα: Βαριά ποινή 15 ετών και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά oργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης