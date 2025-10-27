Ξεκινάει η δίκη για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν - Στο εδώλιο 10 άτομα
Ξεκινάει η δίκη για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν - Στο εδώλιο 10 άτομα
Κατηγορούνται για διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας «γεννήθηκε άνδρας»
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι η δίκη δέκα ατόμων για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν, στο πλαίσιο της υπόθεσης που συνδέεται με τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας.
Η Μπριζίτ και ο Εμανουέλ Μακρόν έχουν κινηθεί νομικά τόσο στη Γαλλία όσο και στις ΗΠΑ κατά της διάδοσης των ψευδών ισχυρισμών ότι η σύζυγος του Γάλλου προέδρου γεννήθηκε άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το προεδρικό ζεύγος υπέβαλε στα τέλη Ιουλίου αγωγή δυσφήμισης κατά της συντηρητικής podcaster Κάντας Όουενς, η οποία είχε επαναλάβει τους ψευδείς αυτούς ισχυρισμούς σε διαδικτυακές εκπομπές της. Η αγωγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις αποτελούν «επαληθεύσιμα ψεύδη» και «εκστρατεία παγκόσμιας ταπείνωσης και εκφοβισμού».
Η δίκη που ξεκινά στη Γαλλία είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία στις ΗΠΑ και αφορά μήνυση που κατέθεσε η Μπριζίτ Μακρόν το 2024. Στο εδώλιο του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού κάθονται δέκα κατηγορούμενοι – οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών – που κατηγορούνται για διαδικτυακή παρενόχληση εις βάρος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Εάν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι κατηγορούμενοι ανάρτησαν δεκάδες προσβλητικά και κακόβουλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, ενώ ορισμένοι έφτασαν στο σημείο να παρομοιάσουν τη διαφορά ηλικίας της με τον σύζυγό της με «παιδεραστία». Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.
Οι ψευδείς φήμες για την ταυτότητα φύλου της πρώτης κυρίας κυκλοφορούν από το 2017, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη πρόεδρος, και ενισχύθηκαν τα επόμενα χρόνια από κύκλους της ακροδεξιάς και θεωριών συνωμοσίας τόσο στη Γαλλία όσο και στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Guardian.
