Κάντας Όουενς για Μπριζίτ Μακρόν: Θα απαιτήσω να εξεταστεί από γιατρό για να αποδείξει το φύλο της

«Εδώ δεν είναι Γαλλία, όπου το ζεύγος Μακρόν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εδώ είναι Αμερική», δήλωσε η influencer που επιμένει ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας