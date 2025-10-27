Βασιλική υποδοχή του Τραμπ στην Ιαπωνία με μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού και σόου με pick up trucks - Όλα όσα θα γίνουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να δίνει δεκτός από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο κατά την έναρξη της επίσκεψής του, με περίπου 18.000 αστυνομικούς να έχουν επιστρατευθεί για την προστασία του