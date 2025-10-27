Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ο Τραμπ αναχώρησε για την Ιαπωνία - Η Σεούλ θεωρεί απίθανη μια συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Κιμ
Ο Τραμπ αναχώρησε για την Ιαπωνία - Η Σεούλ θεωρεί απίθανη μια συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Κιμ
Μετά το Τόκιο ο Τραμπ θα μεταβεί στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, στο περιθώριο της οποίας θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα από το διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, πρωτεύουσας της Μαλαισίας, με προορισμό την Ιαπωνία – δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία.
Κατά την τριήμερη επίσκεψή του στην Ιαπωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνομιλίες με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, ενώ σκοπεύει να συναντήσει επίσης τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο.
Ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.
Μία σύμβουλος για θέματα ασφάλειας της προεδρίας της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι μία συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας είναι πιθανό να γίνει σύντομα.
Η αναπληρώτρια διευθύντρια Εθνικής Ασφάλειας του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας, Ο Χιουν-Τζου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες, παρά τις εικασίες των ΜΜΕ, σχετικά με μία συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επισκέπτεται την Ασία.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Κατά την τριήμερη επίσκεψή του στην Ιαπωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνομιλίες με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, ενώ σκοπεύει να συναντήσει επίσης τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο.
Ακολούθως ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.
Μία σύμβουλος για θέματα ασφάλειας της προεδρίας της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι μία συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας είναι πιθανό να γίνει σύντομα.
Η αναπληρώτρια διευθύντρια Εθνικής Ασφάλειας του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας, Ο Χιουν-Τζου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες, παρά τις εικασίες των ΜΜΕ, σχετικά με μία συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επισκέπτεται την Ασία.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα