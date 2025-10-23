Υπέρ του Κουόμο για τον δήμο της Νέας Υόρκης ο Άνταμς – Κοινό μέτωπο κατά του Μαμντάνι

Ο Έρικ Άνταμς ήταν υποψήφιος για επανεκλογή μέχρι που τερμάτισε την εκστρατεία του όταν έγινε σαφές ότι δεν είχε καμία πιθανότητα να κερδίσει τις εκλογές - Σαφής διαφορά υπέρ του Μαμντάνι σε δημοκσοπήσεις