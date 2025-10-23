Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Υπέρ του Κουόμο για τον δήμο της Νέας Υόρκης ο Άνταμς – Κοινό μέτωπο κατά του Μαμντάνι
Ο Έρικ Άνταμς ήταν υποψήφιος για επανεκλογή μέχρι που τερμάτισε την εκστρατεία του όταν έγινε σαφές ότι δεν είχε καμία πιθανότητα να κερδίσει τις εκλογές - Σαφής διαφορά υπέρ του Μαμντάνι σε δημοκσοπήσεις
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς θα υποστηρίξει τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο στην εκλογική αναμέτρηση για τον δήμο, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η φιλόδοξη υποψηφιότητα του Ζόχραν Μαμντάνι με τους Δημοκρατικούς.
Η ανακοίνωση έρχεται μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη της πρόωρης ψηφοφορίας, αναφέρει το CBS.
Οι εκλογές για τον δήμο θα γίνουν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.
Πληροφορίες ήθελαν τον Άνταμς και τον Κουόμο να προετοιμάζουν κοινή εμφάνιση αργότερα σήμερα Πέμπτη. Χθες οι δύο άνδρες ήταν μαζί στο γήπεδο των Νιου Γιορκ Νικς (από όπου και η φωτογραφία), μετά το τελευταίο κατά σειρά debate μεταξύ του Κουόμο και του Μαμντάνι.
Ο Άνταμς ήταν υποψήφιος για επανεκλογή μέχρι που τερμάτισε την εκστρατεία του και αποχώρησε από την κούρσα στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν έγινε σαφές ότι δεν είχε καμία πιθανότητα να κερδίσει τις εκλογές. Επιτέθηκε μάλιστα στον Κουόμο για την πίεση που του άσκησε να αποσυρθεί από την κούρσα, αποκαλώντας τον «φίδι και ψεύτη». Κατά τα φαινόμενα, έβαλαν στην άκρη τις διαφορές τους.
Ο απερχόμενος δήμαρχος, που επέκρινε ανοιχτά τον Μαμντάνι, εδώ και ημέρες φημολογείτο ότι σκεφτόταν να υποστηρίξει τον Κουόμο. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι το κίνητρό του για τις επικρίσεις δεν ήταν τόσο η αντιπάθειά του για τον υποψήφιο, όσο το ενδιαφέρον του να προστατεύσει την πόλη της Νέας Υόρκης.
Δεν είναι καθόλου βέβαιο αν η υποστήριξη του δημάρχου θα ενισχύσει σημαντικά την εκστρατεία του Κουόμο ή αν θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, τονίζουν οι New York Times. Ο Άνταμς έχει τα χαμηλότερα ποσοστά δημοτικότητας που έχουν καταγραφεί ποτέ, μετά τις ομοσπονδιακές κατηγορίες για διαφθορά που αργότερα αποσύρθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ.
Ο Κουόμο, γιος του επί σειρά ετών κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Μάριο Κουόμο, ήταν κυβερνήτης της Πολιτείας από το 2011 ως το 2021, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Έχασε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών από τον Μαμντάνι.
Βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών. Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι το προβάδισμα του Μαμντάνι είναι σε διψήφιο ποσοστό σε μια ενδεχόμενη τριπλή αναμέτρηση Μαμντάνι, Κουόμο και του Ρεπουμπλικανού Κέρτις Σλίγουα.
Η δημοσκόπηση έδειξε ότι θα υπήρχε ισοπαλία μεταξύ Μαμντάνι και Κουόμο αν ο Σλίγουα αποσυρόταν και η αναμέτρηση γινόταν μεταξύ των δύο.
