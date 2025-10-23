Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Η Meta καταργεί 600 θέσεις εργασίας στο τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης
Η Meta καταργεί 600 θέσεις εργασίας στο τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης
Στους περισσότερους από τους εργαζόμενους που πλήττονται από τις καταργήσεις θέσεων εργασίας θα προσφερθεί η δυνατότητα να αλλάξουν τμήμα
Ο όμιλος Meta (Facebook, Instagram) αποφάσισε να καταργήσει κάπου 600 θέσεις στο τμήμα της που είναι αφοσιωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της λειτουργίας του, έπειτα από σειρά προσλήψεων, ανέφεραν χθες Τετάρτη αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Η απόφαση της διοίκησης της Meta σκοπό έχει, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, να μειωθεί η «οργανωτική διόγκωση», έπειτα από εκστρατεία προσλήψεων για να ενισχυθούν οι δυνατότητές της ως προς την ΤΝ.
Κατά ρεπορτάζ της Wall Street Journal, στους περισσότερους από τους εργαζόμενους που πλήττονται από τις καταργήσεις θέσεων εργασίας θα προσφερθεί η δυνατότητα να αλλάξουν τμήμα.
Και οι δυο εφημερίδες επικαλέστηκαν εσωτερικό σημείωμα του γενικού διευθυντή ΤΝ του ομίλου, του Αλεξάντρ Ουάνγκ, σύμφωνα με τον οποίο οι καταργήσεις αυτές θα εγγυηθούν ότι θα απαιτούνται «λιγότερες συζητήσεις για τη λήψη αποφάσεων».
Ο Meta δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το AFP.
Ο όμιλος του Μαρκ Ζάκερμπεργκ κάνει τεράστιες επενδύσεις στην ΤΝ, καθώς ο επιχειρηματίες θέλει να κερδίσει έδαφος έναντι των αντιπάλων του στην κούρσα για την «υπερνοημοσύνη», υποθετική τεχνολογία με γνωστικές ικανότητες ανώτερες από τις ανθρώπινες, το ιερό δισκοπότηρο της Silicon Valley.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου η Meta παρουσίασε συνδεδεμένα γυαλιά, που συμπεριλαμβάνουν ενσωματωμένη οθόνη και εκτενείς δυνατότητες ΤΝ, συνεχίζοντας το στοίχημα της συγχώνευσης του πραγματικού με τον «εικονικό» (ψηφιακό) κόσμο.
Ο όμιλος ανακοίνωσε τον Αύγουστο πως δημιουργεί στην Καλιφόρνια οργανισμό για τη χρηματοδότηση τοπικών υποψηφίων τασσόμενων υπέρ της λιγότερο αυστηρής ρύθμισης της ΤΝ, επικαλούμενος τον ανταγωνισμό της Κίνας.
Η απόφαση της διοίκησης της Meta σκοπό έχει, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, να μειωθεί η «οργανωτική διόγκωση», έπειτα από εκστρατεία προσλήψεων για να ενισχυθούν οι δυνατότητές της ως προς την ΤΝ.
Κατά ρεπορτάζ της Wall Street Journal, στους περισσότερους από τους εργαζόμενους που πλήττονται από τις καταργήσεις θέσεων εργασίας θα προσφερθεί η δυνατότητα να αλλάξουν τμήμα.
Και οι δυο εφημερίδες επικαλέστηκαν εσωτερικό σημείωμα του γενικού διευθυντή ΤΝ του ομίλου, του Αλεξάντρ Ουάνγκ, σύμφωνα με τον οποίο οι καταργήσεις αυτές θα εγγυηθούν ότι θα απαιτούνται «λιγότερες συζητήσεις για τη λήψη αποφάσεων».
Ο Meta δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το AFP.
Ο όμιλος του Μαρκ Ζάκερμπεργκ κάνει τεράστιες επενδύσεις στην ΤΝ, καθώς ο επιχειρηματίες θέλει να κερδίσει έδαφος έναντι των αντιπάλων του στην κούρσα για την «υπερνοημοσύνη», υποθετική τεχνολογία με γνωστικές ικανότητες ανώτερες από τις ανθρώπινες, το ιερό δισκοπότηρο της Silicon Valley.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου η Meta παρουσίασε συνδεδεμένα γυαλιά, που συμπεριλαμβάνουν ενσωματωμένη οθόνη και εκτενείς δυνατότητες ΤΝ, συνεχίζοντας το στοίχημα της συγχώνευσης του πραγματικού με τον «εικονικό» (ψηφιακό) κόσμο.
Ο όμιλος ανακοίνωσε τον Αύγουστο πως δημιουργεί στην Καλιφόρνια οργανισμό για τη χρηματοδότηση τοπικών υποψηφίων τασσόμενων υπέρ της λιγότερο αυστηρής ρύθμισης της ΤΝ, επικαλούμενος τον ανταγωνισμό της Κίνας.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα