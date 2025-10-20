Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Τουρίστρια πήγε σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Πράσινο Ακρωτήρι για να γιορτάσει τον αρραβώνα του γιου της και πέθανε μετά από λίγες μέρες
Η οικογένειά της κατηγορεί το ξενοδοχείο για κακή υγιεινή και χαοτική ιατρική περίθαλψη
Η οικογένεια μιας μητέρας, που αρρώστησε και πέθανε στις διακοπές της τον Αύγουστο στο Νησί Σαλ στο Πράσινο Ακρωτήρι κατηγόρησε το πολυτελές ξενοδοχείο, στο οποίο διέμεναν, ως «ανθυγιεινό», το οποίο βρίσκεται σε ένα νησί όπου σχεδόν 1.000 τουρίστες αρρώστησαν μέσα σε λίγα χρόνια.
Όπως αναφέρει το ladbible, η Έλενα Γουόλς είχε ταξιδέψει στη χώρα της Δυτικής Αφρικής την 1η του Αυγούστου και έμενε σε πεντάστερο ξενοδοχείο, προκειμένου να γιορτάσει τα 60α γενέθλια του συζύγου της και τον αρραβώνα του γιου της.
Ωστόσο, περίπου μια εβδομάδα αργότερα, η Έλενα άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, καθώς υπέφερε από ναυτία, διάρροια και εφίδρωση, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται τις επόμενες δύο ημέρες.
Η 64χρονη πέθανε στις 10 Αυγούστου και η οικογένειά της κατηγόρησε το πολυτελές ξενοδοχείο για το «ανθυγιεινό» περιβάλλον και για τη «χαοτική» ιατρική φροντίδα που έλαβε η Έλενα.
Ο σύζυγός της, Πάτρικ, είπε ότι «ποτέ δεν είχα δει την Έλενα σε τόσο κακή κατάσταση» στα σχεδόν 40 χρόνια που ήταν μαζί, και μετά από αρκετές ώρες χωρίς να του πουν τι συνέβαινε, τον ενημέρωσαν ότι «τα όργανα της συζύγου του είχαν σταματήσει να λειτουργούν και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τη σώσουν».
Η οικογένεια ανέθεσε σε δικηγόρους ειδικευμένους σε θέματα ιατρικής αμέλειας να εξετάσουν την υπόθεση της Έλενας, και ο δικηγόρος Jatinder Paul, δήλωσε ότι η εταιρεία του είχε εκπροσωπήσει 200 άτομα που είχαν αρρωστήσει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο τα τελευταία τρία χρόνια.
«Οι αγαπημένοι άνθρωποι της Έλενας είναι συντετριμμένοι από τον θάνατό της και τις ξαφνικές συνθήκες που τον περιβάλλουν. Είναι κατανοητό ότι έχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με το πώς προσβλήθηκε από την ασθένεια και τη φροντίδα που έλαβε στο Πράσινο Ακρωτήριο», τόνισε.
Πέρυσι, όπως ανέφερε σχεδόν 1.000 άτομα είχαν αρρωστήσει σε ένα από τα πολλά πολυτελή ξενοδοχεία του Πράσινου Ακρωτηρίου.
«Ο τεράστιος αριθμός πελατών που συνεχίζουμε να βλέπουμε να προσφεύγουν σε εμάς επειδή αρρώστησαν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο Πράσινο Ακρωτήρι τα τελευταία τρία χρόνια είναι εξαιρετικά ανησυχητικός», υπογράμμισε.
Η έρευνα για το θάνατο της 64χρονης θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η Walsh δεν είναι η μόνη που πήγε διακοπές στο Πράσινο Ακρωτήρι και πέθανε μετά από ασθένεια καθώς και το 2022 η Jane Pressley αρρώστησε δύο ημέρες μετά την άφιξή της για να γιορτάσει τα 62α γενέθλιά της.
Ενώ ο σύζυγός της Michael ανάρρωσε από την ασθένειά του, η κατάσταση της Jane επιδεινώθηκε και λίγο μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο νοσηλεύτηκε και πέθανε στις 5 Ιανουαρίου 2023.
