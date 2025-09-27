Σκιά από το παρελθόν: Ο «καλός Τζέφρι» και το βάρος που κουβαλούν οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία
Σκιά από το παρελθόν: Ο «καλός Τζέφρι» και το βάρος που κουβαλούν οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία
Από μια παιδική συνάντηση στις Μπαχάμες έως τις αποκαλύψεις για την αμφιλεγόμενη σχέση της μητέρας τους με τον Τζέφρι Επστάιν, οι κόρες του Δούκα και της Δούκισσας της Υόρκης βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο μιας κρίσης που ταράζει τη βασιλική οικογένεια.
Ήταν Μεγάλη Εβδομάδα του 1998, όταν η Σάρα Φέργκιουσον ταξίδεψε με τις κόρες της στις Μπαχάμες. Στο ημερολόγιο του ιδιωτικού τζετ του Τζέφρι Επστάιν αναφέρονταν λιτά: «Πριγκίπισσα Σάρα Φέργκιουσον και παιδιά». Για τη Βεατρίκη και την Ευγενία, τότε μόλις εννέα και οκτώ ετών, επρόκειτο για μια απλή οικογενειακή εκδρομή. Για τον Επστάιν, όμως, ήταν η αρχή μιας γνωριμίας που αργότερα θα συνδεόταν με σκάνδαλα και καταγγελίες.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η δούκισσα και οι κόρες της επισκέφθηκαν στη συνέχεια το νησί Little St James, που έμεινε στην ιστορία με το όνομα «Paedo Island», λόγω των καταχρήσεων και των σεξουαλικών οργίων με ανήλικες. Οι πριγκίπισσες φυσικά δεν γνώριζαν τότε τίποτα για τα σκοτεινά μυστικά του παραδείσιου νησιού.
Οι πριγκίπισσες, αν και στήριξαν τον πατέρα τους ιδιωτικά, κράτησαν αποστάσεις δημόσια. Αργότερα, το 2019, μετά τη μοιραία συνέντευξη του πρίγκιπα Ανδρέα στο BBC, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε καμπάνια υπέρ του, εντείνοντας τη διάσταση που ήδη υπήρχε. Η αποζημίωση ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών που κατέβαλε τελικά ο πατέρας τους στη Τζιούφρε το 2022 έκανε ακόμη δυσκολότερη την υπεράσπισή του.
Αποκαλύφθηκε επίσης ότι η Φέργκιουσον είχε λάβει πολύ περισσότερα χρήματα από τα 15.000 λίρες που παραδέχτηκε αρχικά – ορισμένες εκτιμήσεις μιλούν για ποσά που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια λίρες. Η διπλή εικόνα που παρουσιάζεται πλέον κλονίζει την εμπιστοσύνη όχι μόνο της κοινής γνώμης αλλά και της ίδιας της οικογένειας.
Επιπλέον, μαρτυρίες και φωτογραφίες δείχνουν τον Επστάιν να εμφανίζεται σε κοσμικές εκδηλώσεις της οικογένειας, ακόμη και στα 18α γενέθλια της Βεατρίκης το 2006 στο Ουίνδσορ, ενώ σε βάρος του υπήρχε ήδη ένταλμα σύλληψης.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η δούκισσα και οι κόρες της επισκέφθηκαν στη συνέχεια το νησί Little St James, που έμεινε στην ιστορία με το όνομα «Paedo Island», λόγω των καταχρήσεων και των σεξουαλικών οργίων με ανήλικες. Οι πριγκίπισσες φυσικά δεν γνώριζαν τότε τίποτα για τα σκοτεινά μυστικά του παραδείσιου νησιού.
A childhood visit to Paedo Island and how the man they knew as 'nice' Jeffrey has blighted the lives of Beatrice and Eugenie too https://t.co/xtv5fPrCcI— Daily Mail (@DailyMail) September 26, 2025
Από την αθωότητα στην καταιγίδα των αποκαλύψεωνΤα χρόνια που ακολούθησαν, ο «καλός Τζέφρι» μετατράπηκε σε εφιάλτη για τη βασιλική οικογένεια. Ο πρίγκιπας Άντριου βρέθηκε στο στόχαστρο, κατηγορούμενος ότι είχε σεξουαλική σχέση με την ανήλικη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε στρατολογηθεί από τον Επστάιν και τη σύντροφό του Γκισλέιν Μάξγουελ. Το 2014 οι αποκαλύψεις συγκλόνισαν τη βρετανική μοναρχία και έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια εικόνα των θυγατέρων του.
Οι πριγκίπισσες, αν και στήριξαν τον πατέρα τους ιδιωτικά, κράτησαν αποστάσεις δημόσια. Αργότερα, το 2019, μετά τη μοιραία συνέντευξη του πρίγκιπα Ανδρέα στο BBC, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε καμπάνια υπέρ του, εντείνοντας τη διάσταση που ήδη υπήρχε. Η αποζημίωση ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών που κατέβαλε τελικά ο πατέρας τους στη Τζιούφρε το 2022 έκανε ακόμη δυσκολότερη την υπεράσπισή του.
Η μητέρα στο επίκεντροΟι τελευταίες εξελίξεις αφορούν πλέον τη μητέρα τους. Αν και το 2011 είχε δηλώσει δημόσια ότι «αποστρέφεται την παιδοφιλία» και χαρακτήρισε «γιγαντιαίο λάθος» την αποδοχή χρημάτων από τον Επστάιν, στην πραγματικότητα του έστελνε ιδιωτικά μηνύματα απολογίας, αποκαλώντας τον «σταθερό, γενναιόδωρο και υπέρτατο φίλο».
Αποκαλύφθηκε επίσης ότι η Φέργκιουσον είχε λάβει πολύ περισσότερα χρήματα από τα 15.000 λίρες που παραδέχτηκε αρχικά – ορισμένες εκτιμήσεις μιλούν για ποσά που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια λίρες. Η διπλή εικόνα που παρουσιάζεται πλέον κλονίζει την εμπιστοσύνη όχι μόνο της κοινής γνώμης αλλά και της ίδιας της οικογένειας.
Τα ερωτήματα γύρω από τη σχέσηΠέρα από το οικονομικό σκέλος, πηγές θέτουν το ερώτημα για το αν η ίδια η δούκισσα υπήρξε ο κρίκος που έφερε τον Επστάιν στον στενό κύκλο του πρίγκιπα Ανδρέα. Νέα έγγραφα που ήρθαν στο φως από ανακρίσεις της Γκισλέιν Μάξγουελ δείχνουν ότι εκείνη θεωρούσε τη Σάρα υπεύθυνη για την αρχική προσέγγιση.
Επιπλέον, μαρτυρίες και φωτογραφίες δείχνουν τον Επστάιν να εμφανίζεται σε κοσμικές εκδηλώσεις της οικογένειας, ακόμη και στα 18α γενέθλια της Βεατρίκης το 2006 στο Ουίνδσορ, ενώ σε βάρος του υπήρχε ήδη ένταλμα σύλληψης.
Οι κόρες ανάμεσα σε καθήκον και οικογένειαΗ Βεατρίκη και η Ευγενία, αν και δεν είναι πλήρους απασχόλησης μέλη της μοναρχίας, συμμετέχουν ενεργά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Παράλληλα έχουν δημιουργήσει τις δικές τους οικογένειες, προσπαθώντας να κρατήσουν απόσταση από τα σκάνδαλα. Ωστόσο, κάθε νέα αποκάλυψη για τους γονείς τους τις φέρνει αντιμέτωπες με διλήμματα: να στηρίξουν δημόσια ή να διαφυλάξουν την προσωπική τους εικόνα.
Η Ευγενία, συνιδρύτρια της οργάνωσης The Anti-Slavery Collective, μίλησε πρόσφατα για την εμπορία ανθρώπων, σε μια περίεργη συγκυρία που θύμισε το ίδιο έγκλημα για το οποίο κατηγορήθηκε ο Επστάιν. Η στάση της εκλήφθηκε ως μήνυμα ότι δεν θα αφήσει το παρελθόν να σκιάσει το έργο της.
Η στήριξη του βασιλιά και η επόμενη μέραΟ βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δείχνουν πρόθυμοι να κρατήσουν τις δύο ανιψιές κοντά στο παλάτι, παρά το γεγονός ότι οι γονείς τους έχουν απομακρυνθεί. Πρόσφατα μάλιστα συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και στο Κew Gardens, ενώ η Ευγενία ορίστηκε μέντορας σε νέο πρόγραμμα του King’s Foundation.
Παρά την υποστήριξη αυτή, οι ίδιες γνωρίζουν ότι η φήμη τους δοκιμάζεται κάθε φορά που το όνομα των γονιών τους συνδέεται με τον Επστάιν. Η ισορροπία ανάμεσα στη βασιλική τους ιδιότητα και στην οικογενειακή τους αφοσίωση παραμένει λεπτή και εύθραυστη.
Ειδήσεις σήμερα:
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα