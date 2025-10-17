Η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Ματσάδο επικοινώνησε με τον Νετανιάχου, λένε οι Ισραηλινοί

Την επικοινωνία της Μαρία Ματσάδο με τον Νετανιάχου ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού - Δεν έχει υπάρξει ακόμα αντίδραση από την πλευρά της πολιτικού από τη Βενεζουέλα