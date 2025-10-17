Η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Ματσάδο επικοινώνησε με τον Νετανιάχου, λένε οι Ισραηλινοί
Την επικοινωνία της Μαρία Ματσάδο με τον Νετανιάχου ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού - Δεν έχει υπάρξει ακόμα αντίδραση από την πλευρά της πολιτικού από τη Βενεζουέλα
Η νεοανακηρυχθείσα κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τις αποφάσεις και τις καθοριστικές του ενέργειες στον πόλεμο, όπως αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επικεφαλής της βενεζουελανικής αντιπολίτευσης τηλεφώνησε στον Νετανιάχου και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων. Η ίδια, όπως επισημαίνεται, ανέφερε επίσης ότι κατανοεί τον αγώνα του Ισραήλ απέναντι στον «ιρανικό άξονα του κακού», ο οποίος – όπως φέρεται να είπε, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου – δρα εναντίον τόσο του Ισραήλ όσο και του λαού της Βενεζουέλας.
Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, συνεχάρη τη Ματσάδο για τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης και επαίνεσε το έργο της για την προώθηση της δημοκρατίας και της παγκόσμιας ειρήνης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη Ματσάδο σχετικά με τη συνομιλία ή το περιεχόμενό της.
Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ματσάδο είχε δηλώσει ότι θεωρεί πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αξίζει να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης του επόμενου έτους.
Η πρώην υποψήφια για την προεδρία της Βενεζουέλας αναδείχθηκε νικήτρια του βραβείου την περασμένη εβδομάδα, διαψεύδοντας τις ελπίδες του Τραμπ να το αποσπάσει, μετά την επίτευξη της πρώτης φάσης συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων και την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.
Nobel Peace Prize laureate, Venezuelan opposition leader María Corina Machado called Prime Minister Benjamin Netanyahu a short while ago.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 17, 2025
