Βενεζουέλα: Κλείνει την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάντο

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της απονομής του βραβείου στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας