Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στην Τεχεράνη για να «διευκολύνει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Εσκαντάρ Μομενί υποδέχτηκε τον Μοχσίν Νακβί, η επίσκεψη του οποίου στην Τεχεράνη έρχεται λίγες ημέρες μετά από την επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ
Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, επισκέφθηκε σήμερα (16/5) την Τεχεράνη προκειμένου να συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους σε μία προσπάθεια να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το IRNA, το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.
«Ο Μοχσίν Νακβί έφτασε σήμερα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για μία επίσημη διήμερη επίσκεψη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Πακιστάν να διευκολύνει τις συνομιλίες και να προωθήσει την ειρήνη στην περιοχή», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NourNews, ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν πραγματοποίησε «λεπτομερείς» συνομιλίες με τον Νακβί σχετικά με τις σχέσεις Ιράν-Πακιστάν και τις προοπτικές για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων WANA ανέφερε ότι οι υπουργοί πραγματοποίησαν συνάντηση για να «συζητήσουν τη σταθερότητα στην περιοχή και τη διμερή συνεργασία». «Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις επαφές τους για την αντιμετώπιση των κοινών περιφερειακών προκλήσεων», ανέφερε το δημοσίευμα.
Πακιστανικές πηγές ανέφεραν στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya της Σαουδικής Αραβίας ότι στόχος της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών στο Ιράν είναι η επίτευξη συμβιβασμών που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με τις πηγές, οι Αμερικανοί ζήτησαν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που είχαν θέσει, ενώ πρόσθεσαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.
Το Ισλαμαμπάντ μεσολαβεί ενεργά στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και τον περασμένο μήνα φιλοξένησε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ αντιπροσωπειών και των δύο πλευρών.
JUST IN - Pakistan’s interior minister arrives in Tehran amid Islamabad’s mediation efforts between Iran and the U.S. pic.twitter.com/OPcTd1CqAP— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 16, 2026
