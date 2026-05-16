Αυτοκίνητο στη Μόντενα παρέσυρε πεζούς, οχτώ τραυματίες: Ο οδηγός μαχαίρωσε άνδρα που τον κυνήγησε, δείτε βίντεο

Δείτε την στιγμή που το ΙΧ πέφτει πάνω στους πεζούς - Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση

8 τραυματίες με τέσσερις από αυτους να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται, είναι 30 ετών, λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.



Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 17:00, με το όχημα να εισέρχεται στην οδό από την περιοχή του κινείται ανεξέλεγκτα προς σημείο με αυξημένη κίνηση πεζών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα που, κατά ορισμένες εκτιμήσεις, έφτανε ή και ξεπερνούσε τα 100 χλμ/ώρα, με άλλους αυτόπτες να κάνουν λόγο ακόμη και για μεγαλύτερες ταχύτητες.



οχτώ τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μια γυναίκα που υπέστη εξαιρετικά σοβαρούς τραυματισμούς στα κάτω άκρα κατά τη σύγκρουση.



Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να εκσφενδονίζονται από την πρόσκρουση και τον οδηγό να συνεχίζει την πορεία του μέχρι να ακινητοποιηθεί. «Είδαμε το αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς το πεζοδρόμιο και να επιταχύνει απότομα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.



ο οδηγός φέρεται να βγήκε από το όχημα και να επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην προσπάθεια ακινητοποίησής του από πολίτες, σημειώθηκε νέο επεισόδιο όταν ο άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε έναν από τους παρευρισκόμενους.



Τον δράστη καταδίωξαν πολίτες, οι οποίοι, μαζί με τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, έφτασαν στη σύλληψή του λίγη ώρα αργότερα.



Δείτε την στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς Κλείσιμο WATCH: Video shows driver ramming crowd near center of Modena, Italy; 8 injured including 2 seriously wounded. pic.twitter.com/tBOs9tOSAz — Scope Report (@ScopeReport_) May 16, 2026



Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, πρόκειται για 30χρονο άνδρα, κάτοικο της επαρχίας Μόντενα, με καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή του Μπέργκαμο, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί πλήρως από τις αρχές.



Ο δήμαρχος της Μόντενα, Massimo Mezzetti, χαρακτήρισε το περιστατικό «δραματικό και εξαιρετικά σοβαρό», υπογραμμίζοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ως προς τα κίνητρα της ενέργειας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέδραμαν στην ακινητοποίηση του δράστη, κάνοντας λόγο για «πράξη θάρρους και κοινωνικής ευθύνης».



Η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε το περιστατικό ως «εξαιρετικά σοβαρό».



Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και για την αποσαφήνιση των κινήτρων του οδηγού.