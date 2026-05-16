Αυτοκίνητο στη Μόντενα παρέσυρε πεζούς, οχτώ τραυματίες: Ο οδηγός μαχαίρωσε άνδρα που τον κυνήγησε, δείτε βίντεο
Δείτε την στιγμή που το ΙΧ πέφτει πάνω στους πεζούς - Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση
Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 17:00, με το όχημα να εισέρχεται στην οδό από την περιοχή του Largo Garibaldi και να κινείται ανεξέλεγκτα προς σημείο με αυξημένη κίνηση πεζών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα που, κατά ορισμένες εκτιμήσεις, έφτανε ή και ξεπερνούσε τα 100 χλμ/ώρα, με άλλους αυτόπτες να κάνουν λόγο ακόμη και για μεγαλύτερες ταχύτητες.
Modena, Italy: A speeding car mowed down pedestrians on Via Emilia in Largo Porta Bologna, injuring at least seven, three seriously, before crashing into a shop; the Moroccan‑origin driver fled, stabbing a passerby who stopped him, and is now in police custody. pic.twitter.com/Xrq6oiAzHN— GeoTechWar (@geotechwar) May 16, 2026
Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να εκσφενδονίζονται από την πρόσκρουση και τον οδηγό να συνεχίζει την πορεία του μέχρι να ακινητοποιηθεί. «Είδαμε το αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς το πεζοδρόμιο και να επιταχύνει απότομα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός φέρεται να βγήκε από το όχημα και να επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην προσπάθεια ακινητοποίησής του από πολίτες, σημειώθηκε νέο επεισόδιο όταν ο άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε έναν από τους παρευρισκόμενους.
Τον δράστη καταδίωξαν πολίτες, οι οποίοι, μαζί με τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, έφτασαν στη σύλληψή του λίγη ώρα αργότερα.
Δείτε την στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς
WATCH: Video shows driver ramming crowd near center of Modena, Italy; 8 injured including 2 seriously wounded. pic.twitter.com/tBOs9tOSAz— Scope Report (@ScopeReport_) May 16, 2026
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, πρόκειται για 30χρονο άνδρα, κάτοικο της επαρχίας Μόντενα, με καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή του Μπέργκαμο, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί πλήρως από τις αρχές.
🇮🇹 Suspected terror attack in Modena, Italy.— Europa.com (@europa) May 16, 2026
A migrant from Tunisia rammed into a crowd before getting out and stabbing at least one person.
Unofficial reports speak of 2 dead and 8 seriously wounded.
Follow: @europa pic.twitter.com/fahEcUAirT
Η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε το περιστατικό ως «εξαιρετικά σοβαρό».
Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και για την αποσαφήνιση των κινήτρων του οδηγού.
