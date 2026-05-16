Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Ισραήλ Χεζμπολάχ Κατάπαυση του πυρός

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει προηγουμένως εντολή στους κατοίκους εννέα χωριών των περιοχών της Σιδώνας και της Ναμπατίγια να απομακρυνθούν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στον νότιο Λίβανο σήμερα αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους εννέα χωριών να τα εκκενώσουν, παρά την παράταση για ενάμιση μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες, Παρασκευή, στην Ουάσινγκτον.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις άρχισαν να πλήττουν υποδομές της Χεζμπολάχ σε αρκετές ζώνες του νοτίου Λιβάνου», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.



Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI ανέφερε πλήγματα σε τουλάχιστον 5 χωριά του νοτίου Λιβάνου, όπως και κύμα εξόδου των κατοίκων προς τη Σιδώνα, τη μεγάλη πόλη του λιβανικού νότου, και τη Βηρυτό. Υπάρχουν επίσης αναφορές για τουλάχιστον 3 νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει προηγουμένως εντολή στους κατοίκους εννέα χωριών των περιοχών της Σιδώνας και της Ναμπατίγια να απομακρυνθούν από αυτά.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης