Το Ιράν λέει ότι θα ανακοινώσει νέο μηχανισμό ελέγχου της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Το σχέδιο θα αφορά μόνο εμπορικά πλοία και χώρες που συνεργάζονται με την Τεχεράνη, επισήμανε αξιωματούχος της χώρας
Νέο μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα ανακοινώσει το Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι.
Όπως ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, η Τεχεράνη έχει ήδη καταρτίσει ένα ειδικό σχέδιο ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα το επόμενο διάστημα.
Σύμφωνα με τον Αζίζι, ο νέος μηχανισμός θα αφορά αποκλειστικά εμπορικά πλοία και χώρες ή εταιρείες που συνεργάζονται με το Ιράν. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι όσοι εντάσσονται στο σύστημα θα μπορούν να επωφελούνται από ειδικές υπηρεσίες που θα παρέχει η ιρανική πλευρά, με την Τεχεράνη να προβλέπει την επιβολή τελών για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του σχεδίου, ούτε για το ποιες χώρες ή ναυτιλιακές εταιρείες θα θεωρούνται «συνεργαζόμενα μέρη».
