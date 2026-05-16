Το μεγάλο φαβορί ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision: Δείτε την εντυπωσιακή εμφάνιση της Φινλανδίας
Η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen διαγωνίστηκαν 17οι στον μεγάλο τελικό και αποθεώθηκαν - «Έπος», «Θα κερδίσει», έγραψαν στο X

Στη σκηνή της Eurovision ανέβηκε στη 17η θέση το μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία, την οποία εκπροσωπούν η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen, με το τραγούδι «Liekinheitin».

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε πως οι δυο τους είναι οι εκπρόσωποι της χώρας παρέμειναν στην πρώτη θέση των στοιχημάτων για τη νίκη και η εμφάνισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου επιβεβαίωσε γιατί. Οι θεατές από το στάδιο εντυπωσιάστηκαν και χειροκρότησαν το δίδυμο στο τέλος του act τους, ενώ οι τηλεθεατές δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν στο X, αποθεώνοντας τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen.

Δείτε την εμφάνιση της Φινλανδίας στον μεγάλο τελικό της Eurovision

Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin (LIVE) | Finland 🇫🇮 | Grand Final | Eurovision 2026


Στο X έγραφαν για τη Φινλανδία πως είναι το απόλυτο «έπος», ενώ αρκετοί ανέφεραν πως αυτή είναι η χώρα που «θα το πάρει».



Η Linda Lampenius, γεννημένη στις 26 Φεβρουαρίου 1970, γνωστή διεθνώς και ως Linda Brava, είναι Φινλανδο-σουηδή βιρτουόζος βιολονίστρια κλασικής μουσικής, με διπλή υπηκοότητα Φινλανδίας και Σουηδίας. Θεωρείται μία από τις πιο πολυσχιδείς καλλιτέχνιδες της γενιάς της, έχοντας κινηθεί με άνεση πέρα από την κλασική μουσική και σε είδη όπως ποπ, ροκ και τζαζ.

Γεννημένη στο Ελσίνκι σε μουσική οικογένεια, με πατέρα σκηνοθέτη και μητέρα ηθοποιό και τραγουδίστρια, ξεκίνησε να πραγματοποιεί εμφανίσεις ήδη από την ηλικία των τριών ετών αρχικά για τους γονείς της και μετέπειτα και επίσημα. Σπούδασε στην ακαδημία Sibelius και από πολύ μικρή ξεχώρισε ως παιδί-θαύμα του βιολιού, πραγματοποιώντας διεθνείς περιοδείες και εμφανίσεις ως σολίστ.


Στην καριέρα της έχει συνεργαστεί με σημαντικές ορχήστρες και καλλιτέχνες, ενώ έχει εμφανιστεί σε μεγάλες σκηνές παγκοσμίως. Παράλληλα, έχει δισκογραφική παρουσία τόσο στην κλασική όσο και στην ποπ μουσική, με διεθνή απήχηση.

Πέρα από τη μουσική, έχει δραστηριοποιηθεί ως μοντέλο, ηθοποιός και τηλεοπτική προσωπικότητα, ενώ έχει εκλεγεί και δημοτική σύμβουλος στο Ελσίνκι. Έχει επίσης εκδώσει αυτοβιογραφικά έργα και έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές της δυσκολίες, όπως είναι οι διατροφικές διαταραχές που έχει αντιμετωπίσει.

Τα τελευταία χρόνια ζει μεταξύ Σουηδίας και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Είναι παντρεμένη με τον δικηγόρο Μάρτιν Κούλμπεργκ και έχει δύο κόρες.

Ο Pete Parkkonen, γεννημένος στις 8 Φεβρουαρίου 1990, είναι Φινλανδός τραγουδιστής, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό talent show Idol Φινλανδίας. Παρότι κατέλαβε την τρίτη θέση στον τελικό του 2009, ξεχώρισε για τις ερμηνείες του και σύντομα υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο, εγκαινιάζοντας μια επιτυχημένη σόλο πορεία.

Pete Parkkonen - Posteljooni


Το ντεμπούτο άλμπουμ του, The First Album (2009), ανέβηκε στην κορυφή των φινλανδικών charts, ενώ ακολούθησε το I'm an Accident (2010). Παράλληλα, συμμετείχε σε τηλεοπτικά projects και μουσικά shows, εδραιώνοντας την παρουσία του στη φινλανδική ποπ σκηνή.

Φωτογραφία άρθρου: Reuters
