Νεκρός ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Αλ Χαντάντ, ήταν ένας από τους «εγκεφάλους» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου
Νεκρός ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Αλ Χαντάντ, ήταν ένας από τους «εγκεφάλους» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου
Μια μέρα νωρίτερα το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι τον στοχοθέτησε σε αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ένας από τους βασικούς εγκεφάλους της άνευ προηγουμένου επίθεσης την 7ης Οκτωβρίου του 2023 μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα χθες, Παρασκευή, στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, «ανακοινώνουν (…) ότι ο τρομοκράτης Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ εξουδετερώθηκε», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ενώ η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε από το AFP από αξιωματούχους της Χαμάς.
Νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες στην Πόλη της Γάζας δήλωσαν ότι τζαμιά στο βόρειο τμήμα της πόλης ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς "έπεσε μάρτυρας". Πρόκειται για τον πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς που σκοτώνεται από ισραηλινά πυρά μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που συνήφθη με την υποστήριξη των ΗΠΑ τον Οκτώβριο.
Ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, «ανακοινώνουν (…) ότι ο τρομοκράτης Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ εξουδετερώθηκε», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ενώ η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε από το AFP από αξιωματούχους της Χαμάς.
Νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες στην Πόλη της Γάζας δήλωσαν ότι τζαμιά στο βόρειο τμήμα της πόλης ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς "έπεσε μάρτυρας". Πρόκειται για τον πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς που σκοτώνεται από ισραηλινά πυρά μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που συνήφθη με την υποστήριξη των ΗΠΑ τον Οκτώβριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα