Μελόνι: Η Διακήρυξη του Κισινάου αναγνωρίζει την νομιμότητα καινοτόμων λύσεων για την διαχείριση μεταναστευτικών ροών
ΚΟΣΜΟΣ
Τζόρτζια Μελόνι Μεταναστευτικές ροές Μέτε Φρέντερικσεν

Μελόνι: Η Διακήρυξη του Κισινάου αναγνωρίζει την νομιμότητα καινοτόμων λύσεων για την διαχείριση μεταναστευτικών ροών

Όσα πριν από ένα χρόνο προκαλούσαν αντιπαραθέσεις, σήμερα μετατρέπονται σε αρχή την οποία μοιράζονται τα σαράντα έξι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Μελόνι: Η Διακήρυξη του Κισινάου αναγνωρίζει την νομιμότητα καινοτόμων λύσεων για την διαχείριση μεταναστευτικών ροών
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με σημερινή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην Διακήρυξη του Κισινάου, η οποία υιοθετήθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην σχέση της με την ιταλική μεταναστευτική πολιτική.

«Η Διακήρυξη του Κισινάου, η οποία υιοθετήθηκε σήμερα από σαράντα έξι κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναγνωρίζει την νομιμότητα καινοτόμων λύσεων που υιοθετούν τα διάφορα έθνη, για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όπως τα hub επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, με αναφορά στο μοντέλου που η Ιταλία δημιούργησε στην Αλβανία», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.



«Πρόκειται για ένα σημαντικό αποτέλεσμα, το οποίο προέκυψε από μια πορεία στην οποία η Ιταλία συνέβαλε με θάρρος και αποφασιστικότητα, μαζί με την Δανή πρωθυπουργό Φρέντερικσεν. Όσα πριν από ένα χρόνο προκαλούσαν αντιπαραθέσεις, σήμερα μετατρέπονται σε αρχή την οποία μοιράζονται τα σαράντα έξι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποδεικνύουν, για μια ακόμη φορά, ότι η ιταλική προσέγγιση για μια ρυθμισμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών -η οποία υποστηρίχθηκε με σοβαρότητα και συνοχή από την κυβέρνησή μας- μετατράπηκε, πλέον, και σε προσέγγιση της Ευρώπης».

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης