Η Antigoni Buxton... το διασκέδασε στον τελικό της Eurovision και ταρακούνησε το στάδιο με το «Jalla», βίντεο
Η εκπρόσωπος της Κύπρου ανέβηκε στη σκηνή στην 21η θέση και εντυπωσίασε με το act της

Στον τελικό της Eurovision χόρεψε η Antigoni Buxton που εκπροσωπεί την Κύπρο με το «Jalla» και ταρακούνησε το στάδιο.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στο μεγάλο τραπέζι στο κέντρο της σκηνής του σταδίου Wiener Stadthalle της Βιέννης, όπως είχε υποσχεθεί, χόρεψε και τραγούδησε με πάθος, στην 21η θέση της βραδιάς, το Σάββατο 16 Μαΐου, με τις χορεύτριες να τη συνοδεύουν ντυμένες στα λευκά, με τα μαντήλια στο χέρι.

Το «Jalla», το οποίο γράφτηκε από την Antigoni Buxton, με τους Χαραλάμπους Καλλονά, Κόνορ Μάλαλι-Νάϊτ, Δημήτρη Νικολάου, Κλέιντι Λούπα, Πάρη Κάλπο και Τρέι Κουά, όπως έχει δηλώσει η ερμηνεύτρια, αφορά στην ενέργεια, το πάθος και την προσπάθεια για περισσότερα στη ζωή, γι' αυτό και ο τίτλος του σημαίνει «περισσότερο» στην κυπριακή ελληνική διάλεκτο, κάτι που η εκπρόσωπος της Κύπρου κατάφερε να μεταδώσει με την εμφάνισή της, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα το κυπριακό πνεύμα.

Δείτε ολόκληρη την εμφάνιση της Κύπρου στον τελικό της Eurovision

Antigoni - JALLA (LIVE) | Cyprus 🇨🇾 | Grand Final | Eurovision 2026


Η Antigoni Buxton είχε δηλώσει πως μέσα από τη συμμετοχή της στη Eurovision ζει το όνειρό της και όπως φάνηκε από το act της το απόλαυσε και το διασκέδασε στο έπακρο, κάτι που αντιλήφθηκε και ο κόσμος που σχολίασε στο X πως αισθάνθηκε υπερηφάνεια για εκείνη.

Φωτογραφία άρθρου: Reuters
