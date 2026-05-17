Τι είπε ο Ακύλας στο BBC λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision: Πριν από 4 μήνες τραγουδούσα στους δρόμους της Αθήνας και τώρα είμαι εδώ
Φανταστείτε πόσο τρελό είναι αυτό για εμένα, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Στο BBC μίλησε ο Ακύλας λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision.
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας που από την πρώτη στιγμή ενθουσίασε το κοινό με το Ferto δήλωσε πως όλη αυτή η εμπειρία είναι τρελή για εκείνον, καθώς πριν από λίγους μήνες τραγουδούσε στους δρόμους της Αθήνας: «Πριν από 3-4 μήνες τραγουδούσα στους δρόμους της Αθήνας με το γιουκαλίλι μου, προσπαθώντας να ζήσω, να πληρώσω το νοίκι, τους λογαριασμούς μου. Και τώρα είμαι εδώ. Φανταστείτε πόσο τρελό είναι αυτό για εμένα», είπε.
Παράλληλα, μίλησε για το τραγούδι του και εξήγησε το νόημά του: «Το Ferto μοιάζει ένα αστείο τραγούδι αλλά έχει κάτι γλυκόπικρο. Όπως η ζωή. Είναι η φωνή της γενιάς μου. Για τους Έλληνες που αντιμετώπισαν μια μεγάλη οικονομική κρίση. Θυμάμαι τον εαυτό μου με την οικογένειά μου να παλεύει. Το “Ferto” είναι για όλους τους γονείς που παλεύουν για τα παιδιά τους, ακόμα και αν δεν έχουν πολλά», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Ο Ακύλας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να νικήσει με την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό, επισημαίνοντας: «Η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει από τη συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου και ναι, θα σήμαινε πολλά η νίκη».
