Πρεμιέρα το μεσημέρι της Κυριακής στο Στρασβούργο για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη πρώτα έμαθε την αντίπαλό της στο 500άρι τουρνουά στο Στρασβούργο και λίγες ώρες μετά, έμαθε και το πότε θα αντιμετωπίσει τηνΜε το πρόγραμμα που ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, ο αγώνας της Σάκκαρη με την Αμερικανίδα ορίστηκε δεύτερο στο πρόγραμμα της Κυριακής (17/5) στο κεντρικό κορτ κι αναμένεται να αρχίσειΘα είναι η 2η φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο παίκτριες στο tour, με τη Στερνς να έχει επικρατήσει με 2-1 σετ στα προκριματικά του τουρνουά της Αδελαΐδας τον Ιανουάριο του 2025. Η νικήτρια στον 2ο γύρο θα παίξει με τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα ή με παίκτρια από τα προκριματικά.