Παραλίγο τραγωδία στην Κροατία: Αεροσκάφος Airbus με 130 επιβάτες γλιστράει στον διάδρομο του αεροδρομίου του Σπλιτ, δείτε βίντεο
Ένα Airbus A220-300 της εταιρίας Croatia Airlines, με 130 επιβάτες, βγήκε από τον διάδρομο του αεροδρομίου του Σπλιτ, στην Κροατία, μετά την απόφαση των πιλότων να διακόψουν την απογείωση "σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας", ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία.

"Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε", αναφέρει η αεροπορική εταιρία σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το αεροπλάνο είχε πενταμελές πλήρωμα.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο και βρίσκονται στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τον περιφερειακό ειδησεογραφικό ιστότοπο Damacijadanas.hr, διακρίνεται το αεροπλάνο που έχει σταματήσει στην άκρη του διαδρόμου, με έναν κινητήρα που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά και να ακουμπά στο γρασίδι κατά μήκος του διαδρόμου.


Τη στιγμή του συμβάντος, το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Σπλιτ, πόλη-λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής, στην Κροατία, με προορισμό τη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία.

"Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, το πλήρωμα σταμάτησε το αεροσκάφος ενεργώντας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας", εξηγεί η αεροπορική εταιρία, χωρίς περισσότερα στοιχεία για τους λόγους αυτής της απόφασης των πιλότων.

"Περισσότερες πληροφορίες" θα ανακοινωθούν "μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τεχνικών ελέγχων και των επίσημων διαδικασιών", προσθέτει.

Το αεροπλάνο κινείτο με ταχύτητα άνω των 240 χλμ./ώρα πριν ο πιλότος το ακινητοποιήσει, σύμφωνα με δεδομένα του ιστοτόπου Flightradar που αναλύθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για "σοβαρό ατύχημα", δήλωσε η εθνική υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων μεταφορών, ανακοινώνοντας τη διενέργεια έρευνας.

"Μετά την ακύρωση της απογείωσης, ένας τροχός του συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους βγήκε από τον διάδρομο και βρέθηκε στην παρακείμενη λωρίδα με το γρασίδι", αναφέρει η υπηρεσία σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος υπέστη "ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές".
