Παραδόθηκε στις Αρχές ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Τζον Μπόλτον
Προκειμένου να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για κακή διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών
Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και ένας από τους εντονότερους Ρεπουμπλικανούς επικριτές του, παραδόθηκε την Παρασκευή στις Aρχές προκειμένου να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για κακή διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Guardian, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε την Πέμπτη ομοσπονδιακές κατηγορίες σε βάρος του Μπόλτον, κατηγορώντας τον για μετάδοση και διατήρηση άκρως απόρρητων πληροφοριών κατά παράβαση του νόμου περί κατασκοπείας.
Το κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει 18 επιμέρους κατηγορίες και εκδόθηκε από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων, αναφέρει ότι ο Μπόλτον απέστειλε αποσπάσματα από το προσωπικό του ημερολόγιο σε δύο μη κατονομαζόμενα πρόσωπα. Στα σημειώματα αυτά, τα οποία περιέγραφαν τις καθημερινές του δραστηριότητες όσο βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, περιλαμβάνονταν πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως άκρως απόρρητες.
Αν και ο Μπόλτον αποχώρησε από την κυβέρνηση Τραμπ υπό δυσμενείς συνθήκες, η έρευνα για τη δραστηριότητά του εντάθηκε επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, έπειτα από αποκαλύψεις που προκάλεσαν ανησυχία στην αμερικανική κοινότητα πληροφοριών.
Σε γραπτή δήλωσή του, ο Μπόλτον ανέφερε: «Ανυπομονώ να υπερασπιστώ τη νομιμότητα των ενεργειών μου και να αποκαλύψω την κατάχρηση εξουσίας του [Τραμπ]». Ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ, τόνισε ότι ο πελάτης του δεν έχει διαπράξει καμία παράνομη πράξη.
Πρόκειται για την τρίτη υπόθεση μέσα σε λίγες εβδομάδες κατά την οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος επικριτών του Τραμπ. Ερωτηθείς σχετικά, ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν γνώριζε για την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τον Μπόλτον «κακό άνθρωπο».
BREAKING: Ex-National Security Advisor John Bolton has surrendered to federal authorities after being indicted on 18 counts tied to mishandling classified materials. pic.twitter.com/2I2LzqTkKx— Fox News (@FoxNews) October 17, 2025
