Διώκεται ποινικά ένας ακόμη «εχθρός» του Τραμπ, ο πρώην σύμβουλός του Τζον Μπόλτον

Ο Λευκός Οίκος είχε καταθέσει αγωγή για να εμποδίσει τη δημοσίευση του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και δεν είχε ελεγχθεί κατάλληλα. Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα και το βιβλίο κυκλοφόρησε λίγες ημέρες αργότερα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε τότε έρευνα για το αν ο Μπόλτον είχε κάνει κακή χρήση διαβαθμισμένων πληροφοριών αποκαλύπτοντας ορισμένα στοιχεία στο βιβλίο.Όταν ρωτήθηκε για το κατηγορητήριο την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι δεν γνώριζε το θέμα, αλλά πρόσθεσε πως ο Μπόλτον ήταν «κακός άνθρωπος».