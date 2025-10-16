Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Οργισμένη αντίδραση της Μελόνι για συνδικαλιστή που την αποκάλεσε «εταίρα του Τραμπ»
Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil σημείωσε ότι χαρακτήρισε αυλική του Αμερικανού προέδρου την Ιταλίδα πρωθυπουργό
Landini, la scalata alla leadership della sinistra è tutta in salita e il nervosismo si vede. Con l’occupazione in crescita, provi a ritagliarti un ruolo nella politica internazionale, ma anche lì i risultati scarseggiano.— Fratelli d'Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) October 16, 2025
Maurizio, hai già dato un’occhiata ai prossimi ponti per… pic.twitter.com/rB95sbyQe0
Σε ανάρτησή της στο «Χ», η Μελόνι απάντησε στον Ιταλό συνδικαλιστή:
«Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι, προφανώς θολωμένος από μια αυξανόμενη μνησικακία (την οποία κατανοώ) στην τηλεόραση με χαρακτήρισε "εταίρα". Θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουν την σημασία της λέξης αυτής».
«Δείτε μια θαυμάσια εικόνα της Αριστεράς. Επί δεκαετίες μας προσέφερε ηθικά διδάγματα για τον σεβασμό των γυναικών, αλλά στην συνέχεια, για να ασκήσει κριτική σε μια γυναίκα -μη διαθέτοντας επιχειρήματα- την χαρακτηρίζει πόρνη».
Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 16, 2025
Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo… pic.twitter.com/JS51GN7Yn9
Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil, με την σειρά του, ανταπάντησε στην επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης: «σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όταν χρησιμοποίησα την συγκεκριμένη έκφραση, ξεκαθάρισα αμέσως ότι η Μελόνι ήταν αυλική του Τραμπ, ακολούθησε την πορεία του, λειτούργησε ως γραμματέας του. Εξέφρασα μια πολιτική κρίση για τον ελλιπή ρόλο της ιταλικής κυβέρνησης και της πρωθυπουργού της».
