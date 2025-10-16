ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Οργισμένη αντίδραση της Μελόνι για συνδικαλιστή που την αποκάλεσε «εταίρα του Τραμπ»
ΚΟΣΜΟΣ
Τζόρτζια Μελόνι Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ

Οργισμένη αντίδραση της Μελόνι για συνδικαλιστή που την αποκάλεσε «εταίρα του Τραμπ»

Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil σημείωσε ότι χαρακτήρισε αυλική του Αμερικανού προέδρου την Ιταλίδα πρωθυπουργό

Οργισμένη αντίδραση της Μελόνι για συνδικαλιστή που την αποκάλεσε «εταίρα του Τραμπ»
12 ΣΧΟΛΙΑ
O γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil, Μαουρίτσιο Λαντίνι, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «περιορίστηκε στο να κάνει την εταίρα του Τραμπ και δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι της, αλλά ευτυχώς οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν και έσωσαν την υπόληψη της Ιταλίας». Σημειώνεται ότι μια αρχαΐζουσα, παράλληλη σημασία της λέξης που χρησιμοποίησε ο Λαντίνι ειναι «αυλική».



Σε ανάρτησή της στο «Χ», η Μελόνι απάντησε στον Ιταλό συνδικαλιστή:

«Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι, προφανώς θολωμένος από μια αυξανόμενη μνησικακία (την οποία κατανοώ) στην τηλεόραση με χαρακτήρισε "εταίρα". Θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουν την σημασία της λέξης αυτής».

«Δείτε μια θαυμάσια εικόνα της Αριστεράς. Επί δεκαετίες μας προσέφερε ηθικά διδάγματα για τον σεβασμό των γυναικών, αλλά στην συνέχεια, για να ασκήσει κριτική σε μια γυναίκα -μη διαθέτοντας επιχειρήματα- την χαρακτηρίζει πόρνη».



Ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil, με την σειρά του, ανταπάντησε στην επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης: «σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όταν χρησιμοποίησα την συγκεκριμένη έκφραση, ξεκαθάρισα αμέσως ότι η Μελόνι ήταν αυλική του Τραμπ, ακολούθησε την πορεία του, λειτούργησε ως γραμματέας του. Εξέφρασα μια πολιτική κρίση για τον ελλιπή ρόλο της ιταλικής κυβέρνησης και της πρωθυπουργού της».


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική

Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο

Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης