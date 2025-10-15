Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ινδονησία: Δεξαμενόπλοιο έπιασε φωτιά κατά την επισκευή του, τουλάχιστον 10 νεκροί και 21 τραυματίες - Δείτε βίντεο
Η φωτιά ξεκίνησε από ένα αμπάρι του πλοίου MT Federal II, ενώ περιορίστηκε μέσα σε μία ώρα
Ένα δεξαμενόπλοιο, που βρισκόταν σε ναυπηγείο της δυτικής Ινδονησίας για επισκευές, τυλίχθηκε στις φλόγες το πρωί της Τετάρτης (15/10) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 21, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.
Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν για επισκευή στο ναυπηγείο του Μπάταμ, ενός νησιού κοντά στη Σιγκαπούρη.
«Ξεκινήσαμε έρευνα για να καθορίσουμε τα αίτια» της φωτιάς, τόνισε ο Ζαενάλ.
Στο ίδιο πλοίο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι. Τότε διαπιστώθηκε ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από σπίθες σε ένα αμπάρι που δεν είχε κενωθεί εντελώς από το φυσικό αέριο που μετέφερε το δεξαμενόπλοιο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Ζαενάλ Αριφίν, οι φλόγες ξεπήδησαν από ένα αμπάρι του πλοίου MT Federal II γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, ενώ πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά σβήστηκε μία ώρα αργότερα.
‼️At least 10 workers were killed and 18 were injured in an #explosion on a tanker at a ship repair yard in the Indonesian city of #Batam. #Indonesia pic.twitter.com/rxoFODgApA— News.Az (@news_az) October 15, 2025
