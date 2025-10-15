Τα μυστικά της χειραψίας Τραμπ - Μακρόν: Το χρονικό της εύθραυστης φιλίας και ο «τοποτηρητής» συμπέθερος

Ουκρανία, πετρέλαιο, Μεσόγειος

Στην πραγματικότητα, οι δεσμοί αλληλεπίδρασης ΗΠΑ και Γαλλίας παραμένουν εξαιρετικά στενοί, καθώς βασίζονται σε ισχυρές διμερείς εμπορικές σχέσεις, αλλά και στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό με σκηνικό την Ουκρανία και τη Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, όμως, «δεν ήθελε να σταθεί πίσω από έναν ηγέτη που μιλούσε», σύμφωνα με το Paris Match, δημοσίευμα του οποίου επισημαίνει πως οι σχέσεις μεταξύ του Εμανουέλ Μακρόν και του Ντόναλντ Τραμπ είναι μερικές φορές τεταμένες, αν και διατηρούν φιλικούς δεσμούς.