Μετανάστες υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή στα νότια της Μάλτας

H ΜΚΟ Alarmphone ανέφερε ότι από την επίθεση υπάρχουν δύο νεκροί ωστόσο οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί