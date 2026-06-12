Ο Τραμπ ακύρωσε τους νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν τρεις ώρες πριν ξεκινήσουν - Ο «έρωτας» για το απαγορευμένο νησί Χαργκ

Ο «έρωτας» του Τραμπ για το στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ

Κίνδυνος γενικευμένης κλιμάκωσης

Μόλις τρεις ώρες πριν από την έναρξη νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά τουφέρεται να αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ,, να ακυρώσει την επιχείρηση, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και την προοπτική υπογραφής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.Σύμφωνα με ρεπορτάζ του, τη στιγμή που ο Τραμπ ανακοίνωνε δημόσια ότι οι επιθέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της επιχείρησης.Το δίκτυο αναφέρει ότι είχαν επιλεγεί οι στόχοι, ενώ τοτων ΗΠΑ είχε προσαρμόσει τα επιχειρησιακά του σχέδια και είχε προετοιμάσει τα απαιτούμενα πυρομαχικά.Εφόσον υλοποιούνταν, οι επιθέσεις θα ακολουθούσαν το ίδιο πρότυπο με εκείνες που πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες νύχτες εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.Ωστόσο, σύμφωνα με το, παρά τις δημόσιες αναφορές του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν σύντομα να «πάρουν τον έλεγχο» του νησιού, ο συγκεκριμένος στόχος δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των προγραμματισμένων επιθέσεων.Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε σύγχυση στις στρατιωτικές διοικήσεις που είχαν ήδη προετοιμαστεί για την επιχείρηση.Το νησίέχει βρεθεί στο επίκεντρο των τελευταίων δηλώσεων του Τραμπ, καθώς αποτελεί τον σημαντικότερο ενεργειακό κόμβο του Ιράν.Γνωστό και ωςλόγω του αυστηρού στρατιωτικού ελέγχου που ασκείται στην περιοχή, το Χαργκ διαχειρίζεται περίπου τοτων εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.Βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του λιμανιούκαι σε απόσταση περίπου 28 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές.Το νησί θεωρείται η οικονομική «καρδιά» του Ιράν, καθώς μέσω των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών του διακινούνται εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ετησίως, με κύριο προορισμό τις ασιατικές αγορές και κυρίως την Κίνα.Παρότι έχει μήκος μόλις οκτώ χιλιομέτρων και πλάτος περίπου τέσσερα έως πέντε χιλιόμετρα, τα βαθιά νερά που το περιβάλλουν επιτρέπουν την προσέγγιση και φόρτωση γιγαντιαίων τάνκερ.Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, οι εγκαταστάσεις του έχουν θεωρητική δυνατότητα φόρτωσης έως και επτά εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, αν και οι σημερινές ιρανικές εξαγωγές υπολογίζονται περίπου στα 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Χαργκ θα αποτελούσε μία από τις σοβαρότερες κλιμακώσεις της κρίσης μέχρι σήμερα.Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να προκαλέσει ευρείας κλίμακας ιρανικά αντίποινα εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο, ενώ παράλληλα θα ασκούσε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.Η ανησυχία για την ασφάλεια των πετρελαϊκών υποδομών της περιοχής έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, με οικονομικούς αναλυτές να προειδοποιούν ότι μια επίθεση σε τόσο κρίσιμες εγκαταστάσεις θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία.