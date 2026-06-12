Πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, λέει μέσο κοντά στη Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Ισραήλ ΗΠΑ Ιράν Χεζμπολάχ

Πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, λέει μέσο κοντά στη Χεζμπολάχ

Χώρα της Μέσης Ανατολής φέρεται να αρνήθηκε τη χρήση του εναέριου χώρου της από το Ισραήλ στις επιθέσεις κατά του Ιράν

Πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, λέει μέσο κοντά στη Χεζμπολάχ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα στοιχεία για το περιεχόμενο της υπό διαμόρφωση συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν φέρνει στο φως η λιβανική εφημερίδα Al-Akhbar, η οποία πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο προβλέπει πλήρη παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές που ελέγχουν στον νότο της χώρας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι όροι της συμφωνίας, η οποία φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της, απαιτούν από το Ισραήλ να τερματίσει όλες τις αεροπορικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ σε ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια.

Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάλειψη κάθε εδάφους που έχει καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο, καθώς και η εφαρμογή σχεδίου για την «ταχεία αποχώρηση» των στρατευμάτων του ισραηλινού στρατού.

Η Τεχεράνη επέμενε για τον Λίβανο

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η ιρανική πλευρά είχε θέσει εξαρχής ως βασική προϋπόθεση την ένταξη του μετώπου του Λιβάνου σε οποιαδήποτε συνολική συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Η θέση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο Ισραήλ, το οποίο επιδίωκε να διαχωρίσει τις διαπραγματεύσεις για το Ιράν από τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, όταν υπήρχαν έντονες ενδείξεις πως μια αμερικανοϊρανική συμφωνία βρισκόταν κοντά, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο να αναγκαστούν να περιορίσουν τις επιχειρήσεις τους στον Λίβανο.

Οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν με τις συνεχιζόμενες επαφές μεταξύ ισραηλινών και λιβανικών αντιπροσωπειών στην Ουάσιγκτον, με αντικείμενο την αποκλιμάκωση της έντασης στα κοινά σύνορα.

Άρνηση χρήσης εναέριου χώρου

Την ίδια ώρα, νέο δημοσίευμα του ισραηλινού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan αναφέρει ότι μία χώρα της περιοχής του Κόλπου αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου της από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απόφαση αιφνιδίασε την ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς η συγκεκριμένη χώρα είχε παράσχει αντίστοιχη διευκόλυνση σε προηγούμενες περιόδους έντασης.

Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τη χώρα, ωστόσο αναφέρει ότι στο Ισραήλ εκτιμούν πως η κίνηση είχε σαφές πολιτικό μήνυμα και αντανακλά μεταβολή στις περιφερειακές ισορροπίες εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης