Ινφαντίνο, ο απρόσμενος καλεσμένος στη σύνοδο για τη Γάζα - Η χειραψία με τον Τραμπ
Ινφαντίνο, ο απρόσμενος καλεσμένος στη σύνοδο για τη Γάζα - Η χειραψία με τον Τραμπ
Ο πρόεδρος της FIFA διατηρεί στενές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο - Μάλιστα, του έχει ήδη αφήσει στον Λευκό Οίκο το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενόψει της διοργάνωσης του επόμενου καλοκαιριού, στις ΗΠΑ
Ανάμεσα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη σύνοδο ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ, ένα όνομα ξεχωρίζει ως απρόσμενη παρουσία: αυτό του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο Ελβετοϊταλός επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει καλλιεργήσει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, το 2020, ο Ινφαντίνο είχε προσκληθεί στον Λευκό Οίκο για την τελετή υπογραφής των Συμφωνιών του Αβραάμ, που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και σε αρκετές αραβικές χώρες. Η παρουσία του εκεί φάνηκε να εδραιώνει τη σχέση του με τον τότε πρόεδρο, η οποία φαίνεται να διατηρείται μέχρι σήμερα.
Τα τελευταία χρόνια, ο πρόεδρος της FIFA έχει δεχθεί πιέσεις να αξιοποιήσει τη θέση του ώστε να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης Ισραήλ–Χαμάς. Ο ίδιος, ωστόσο, απάντησε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα». Την ίδια περίοδο, στην Ευρώπη υπήρχαν αυξανόμενες φωνές που ζητούσαν τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις.
Η πρωτοβουλία αυτή κατέρρευσε, όταν αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επενέβη διπλωματικά για να αποτρέψει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το ποδόσφαιρο, ενώ παράλληλα επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις ειρήνης.
Ο «φίλος» του προέδρου και το Κύπελλο στον Λευκό Οίκο
Πριν λάβει την πρόσκληση για τη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Ινφαντίνο είχε επιχειρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, μια παρέμβαση υπέρ του φίλου του, του Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης. Ο ίδιος μάλιστα έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ αξίζει σίγουρα το Νόμπελ Ειρήνης για τις αποφασιστικές του ενέργειες».
Λίγοι μη Αμερικανοί έχουν τόσο στενή πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο ή βρίσκονται τόσο συχνά στον Λευκό Οίκο. Το τρόπαιο του Μουντιάλ βρίσκεται ήδη εκεί, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, αφού παραδόθηκε προσωπικά από τον Ινφαντίνο, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Το τρόπαιο προορίζεται μόνο για νικητές... και αφού είστε νικητής, φυσικά μπορείτε να το κρατήσετε».
