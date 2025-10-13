Ινφαντίνο, ο απρόσμενος καλεσμένος στη σύνοδο για τη Γάζα - Η χειραψία με τον Τραμπ

Ανάμεσα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη σύνοδο ειρήνης του, ένα όνομα ξεχωρίζει ως απρόσμενη παρουσία: αυτό του προέδρου της FIFA,. Ο Ελβετοϊταλός επικεφαλής τηςέχει καλλιεργήσει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών,Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του, το 2020, οείχε προσκληθεί στον Λευκό Οίκο για την τελετή υπογραφής των Συμφωνιών του Αβραάμ, που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και σε αρκετές αραβικές χώρες. Η παρουσία του εκεί φάνηκε να εδραιώνει τη σχέση του με τον τότε πρόεδρο, η οποία φαίνεται να διατηρείται μέχρι σήμερα.Τα τελευταία χρόνια, ο πρόεδρος τηςέχει δεχθεί πιέσεις να αξιοποιήσει τη θέση του ώστε να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο ίδιος, ωστόσο, απάντησε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα». Την ίδια περίοδο, στην Ευρώπη υπήρχαν αυξανόμενες φωνές που ζητούσαν τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις.Η πρωτοβουλία αυτή κατέρρευσε, όταν αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνησηεπενέβη διπλωματικά για να αποτρέψει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το ποδόσφαιρο, ενώ παράλληλα επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις ειρήνης.Πριν λάβει την πρόσκληση για τη σύνοδο του, οείχε επιχειρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, μια παρέμβαση υπέρ του φίλου του, τουγια το Νόμπελ Ειρήνης. Ο ίδιος μάλιστα έγραψε σε ανάρτησή του στο: «Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ αξίζει σίγουρα το Νόμπελ Ειρήνης για τις αποφασιστικές του ενέργειες».Λίγοι μη Αμερικανοί έχουν τόσο στενή πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο ή βρίσκονται τόσο συχνά στον Λευκό Οίκο. Το τρόπαιο του Μουντιάλ βρίσκεται ήδη εκεί, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, αφού παραδόθηκε προσωπικά από τον, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Το τρόπαιο προορίζεται μόνο για νικητές... και αφού είστε νικητής, φυσικά μπορείτε να το κρατήσετε».