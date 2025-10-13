Η ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή στο πέρασμα της Ράφα περιμένει σήμα για να εισέλθει στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Ράφα Λωρίδα της Γάζας Ανθρωπιστική βοήθεια

Η ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή στο πέρασμα της Ράφα περιμένει σήμα για να εισέλθει στη Γάζα

Eίναι φορτωμένη με χιλιάδες τόνους βασικών προμηθειών, όπως ρύζι, ζυμαρικά, όσπρια, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, βρεφικό γάλα και ζάχαρη, μαζί με ιατρικά εφόδια

Η ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή στο πέρασμα της Ράφα περιμένει σήμα για να εισέλθει στη Γάζα
Η συμφωνία Ισραήλ- Χαμάς εκτός από εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και αιχμαλώτων συνοδεύεται και από άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων, μέσω των οποίων εκατοντάδες φορτηγά με τρόφιμα, καύσιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό άρχισαν να εισέρχονται στη Γάζα




Δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν παραταχθεί στην αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος της Ράφα, περιμένοντας το σήμα για να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε την Κυριακή το κρατικό πρακτορείο al-Qahera News της Αιγύπτου.

Τα φορτηγά — μέρος της 48ης νηοπομπής «Zad Al-Izza» που οργανώθηκε από την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο — είναι φορτωμένα με χιλιάδες τόνους βασικών προμηθειών, όπως ρύζι, ζυμαρικά, όσπρια, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, βρεφικό γάλα και ζάχαρη, μαζί με ιατρικά εφόδια, συσκευές και φαρμακευτικά προϊόντα, σύμφωνα με το al-Qahera News. Επίσης, στο πλοίο υπάρχουν σκηνές και κουβέρτες.

Ομάδες της Αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου βρίσκονται επί τόπου, σε στενό συντονισμό με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ για να διασφαλίσουν την ομαλή παράδοση της βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη, πρόσθεσε.

Η εκεχειρία θεωρείται εύθραυστη, με αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη παραβίασή της θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου σε αναζωπύρωση των συγκρούσεων. Παρά τις επιφυλάξεις, το Ισραήλ δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο» να προχωρήσει στη διαδικασία, ενώ η Χαμάς υποστηρίζει πως «η απελευθέρωση αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης».



Ειδήσεις σήμερα:

Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ

Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης