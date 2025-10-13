Η ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή στο πέρασμα της Ράφα περιμένει σήμα για να εισέλθει στη Γάζα
Η ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή στο πέρασμα της Ράφα περιμένει σήμα για να εισέλθει στη Γάζα
Eίναι φορτωμένη με χιλιάδες τόνους βασικών προμηθειών, όπως ρύζι, ζυμαρικά, όσπρια, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, βρεφικό γάλα και ζάχαρη, μαζί με ιατρικά εφόδια
Η συμφωνία Ισραήλ- Χαμάς εκτός από εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και αιχμαλώτων συνοδεύεται και από άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων, μέσω των οποίων εκατοντάδες φορτηγά με τρόφιμα, καύσιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό άρχισαν να εισέρχονται στη Γάζα.
Δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν παραταχθεί στην αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος της Ράφα, περιμένοντας το σήμα για να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε την Κυριακή το κρατικό πρακτορείο al-Qahera News της Αιγύπτου.
Τα φορτηγά — μέρος της 48ης νηοπομπής «Zad Al-Izza» που οργανώθηκε από την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο — είναι φορτωμένα με χιλιάδες τόνους βασικών προμηθειών, όπως ρύζι, ζυμαρικά, όσπρια, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, βρεφικό γάλα και ζάχαρη, μαζί με ιατρικά εφόδια, συσκευές και φαρμακευτικά προϊόντα, σύμφωνα με το al-Qahera News. Επίσης, στο πλοίο υπάρχουν σκηνές και κουβέρτες.
Ομάδες της Αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου βρίσκονται επί τόπου, σε στενό συντονισμό με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ για να διασφαλίσουν την ομαλή παράδοση της βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη, πρόσθεσε.
Η εκεχειρία θεωρείται εύθραυστη, με αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη παραβίασή της θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου σε αναζωπύρωση των συγκρούσεων. Παρά τις επιφυλάξεις, το Ισραήλ δηλώνει «πλήρως προετοιμασμένο» να προχωρήσει στη διαδικασία, ενώ η Χαμάς υποστηρίζει πως «η απελευθέρωση αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης».
Dozens of aid trucks crossed into Gaza from Kerem Shalom and Rafah after Israel reopened the crossings. The agreement allows increased humanitarian access, with hundreds of trucks expected daily carrying food, fuel and medical supplies pic.twitter.com/Lhe52Au457— TRT World (@trtworld) October 12, 2025
