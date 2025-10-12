Σύνοδος κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ: ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία ετοιμάζονται να εγκρίνουν το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Περισσότεροι από 20 ηγέτες (μεταξύ τους οι Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης) αναμένεται να συμμετάσχουν – Το Ισραήλ δεν έχει προσκληθεί
Στη σύνοδο κορυφής των παγκόσμιων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, υπό την κοινή προεδρία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία αναμένεται να εγκρίνουν τις «γενικές αρχές» του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησε στην εφημερίδα The Times of Israel.
Η εκδήλωση, στην οποία θα συμμετάσχουν πάνω από 20 διεθνείς ηγέτες (μεταξύ τους οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης) και ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει στόχο να επιβεβαιώσει τη στήριξη των τεσσάρων εγγυητριών δυνάμεων στο υφιστάμενο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων. Όπως εξήγησε ο Αμερικανός αξιωματούχος, το ζητούμενο είναι να υπάρξει συμφωνία «στις γενικές γραμμές» του πλαισίου, με έμφαση στην ενίσχυση της διεθνούς στήριξης από τους εγγυητές του σχεδίου – και όχι από τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση, όπως το Ισραήλ, η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Αρχή.
Απουσία Ισραήλ, θα πάει ο Αμπάς λένε οι Καταριανοί
Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι The Times of Israel, το Ισραήλ δεν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στη σύνοδο. Την ίδια στιγμή, πηγές από το Κατάρ αναφέρουν πως, παρά τις αρχικές πληροφορίες περί απουσίας της Παλαιστινιακής Αρχής, τελικά ο Μαχμούντ Αμπάς θα παρευρεθεί.
Αν και το Ιράν δεν περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των προσκεκλημένων, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει επίσης λάβει πρόσκληση για να παραστεί στη διάσκεψη.
Προς νέα εποχή περιφερειακής σταθερότητας
Η σύνοδος, όπως σημειώνει η αμερικανική πλευρά, ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη διαδικασία εξομάλυνσης σχέσεων με το Ισραήλ σε περιφερειακό επίπεδο — στόχος που συμμερίζονται τόσο η κυβέρνηση Τραμπ όσο και η ισραηλινή ηγεσία.
Εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας δήλωσε χθες ότι η συνάντηση στο Σαρμ ελ Σέιχ αποσκοπεί «στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, στην ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και στην έναρξη μιας νέας εποχής περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».
